Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петербургский камерный хор
Киноафиша Петербургский камерный хор

Петербургский камерный хор

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Петербургский камерный хор в Мариинском театре

Петербургский камерный хор, созданный в 1977 году под руководством Николая Корнева, представляет собой один из самых выдающихся хоровых коллективов России. В его репертуаре можно найти множество программ для хора a cappella, а также произведений кантатно-ораториального жанра и оперных постановок.

За свою долгую историю хор успел зарекомендовать себя не только на концертных площадках, но и в мире кино и театра. В 1995 году коллектив был номинирован на премию «Грэмми» за исполнение Всенощного бдения Сергея Рахманинова. Хор неоднократно становился лауреатом международных конкурсов в Венгрии, Германии, Италии и других европейских странах, принимая участие во множестве фестивалей.

Уникальный проект антологии

Сегодня Петербургский камерный хор активно работает над созданием аудиоантологии русской хоровой музыки, охватывающей период с XVII до XXI века. В рамках данного проекта, который осуществляется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и СПбР Общественного фонда развития исполнительских искусств, хор стремится донести до зрителей богатство и разнообразие русской хоровой музыки.

Исполнители и дирижёр

Спектакль будет вестись под руководством талантливого дирижёра Елены Курносенко, которая уже успела зарекомендовать себя как мастер хорового исполнения и обучения.

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и окунуться в мир хоровой музыки в Мариинском театре!

Купить билет на концерт Петербургский камерный хор

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
3 января в 19:00 Благородная гниль
от 4700 ₽
Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
8 ноября в 20:00 Ледовый дворец
от 2000 ₽
6+
Классическая музыка
АСО, Ф.Коробов, Н.Борисоглебский Аб-т № 4
6 марта в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше