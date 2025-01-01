Петербургский камерный хор в Мариинском театре

Петербургский камерный хор, созданный в 1977 году под руководством Николая Корнева, представляет собой один из самых выдающихся хоровых коллективов России. В его репертуаре можно найти множество программ для хора a cappella, а также произведений кантатно-ораториального жанра и оперных постановок.

За свою долгую историю хор успел зарекомендовать себя не только на концертных площадках, но и в мире кино и театра. В 1995 году коллектив был номинирован на премию «Грэмми» за исполнение Всенощного бдения Сергея Рахманинова. Хор неоднократно становился лауреатом международных конкурсов в Венгрии, Германии, Италии и других европейских странах, принимая участие во множестве фестивалей.

Уникальный проект антологии

Сегодня Петербургский камерный хор активно работает над созданием аудиоантологии русской хоровой музыки, охватывающей период с XVII до XXI века. В рамках данного проекта, который осуществляется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и СПбР Общественного фонда развития исполнительских искусств, хор стремится донести до зрителей богатство и разнообразие русской хоровой музыки.

Исполнители и дирижёр

Спектакль будет вестись под руководством талантливого дирижёра Елены Курносенко, которая уже успела зарекомендовать себя как мастер хорового исполнения и обучения.

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и окунуться в мир хоровой музыки в Мариинском театре!