Петербургский джазовый септет
6+
О концерте/спектакле

Посвящение Чарльзу Мингусу: Петербургский джазовый септет в Джаз-клубе Игоря Бутмана

23 и 24 ноября в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет незабываемый вечер джаза, посвященный одному из самых влиятельных музыкантов 20 века — Чарльзу Мингусу. Петербургский джазовый септет представит программу, полную оригинальных композиций и классических произведений Мингуса, которые до сих пор вдохновляют музыкантов по всему миру.

Что нужно знать о спектакле?

Чарльз Мингус — не только великий контрабасист, но и выдающийся композитор и бэндлидер. Его музыке присущи разнообразие стилей, страсть и социальная актуальность. В репертуаре петербургского септета прозвучат как известные, так и редкие сочинения, которые позволят зрителям увидеть новые грани этого уникального автора.

Особенности мероприятия

  • Дата: 23 и 24 ноября
  • Место проведения: Джаз-клуб Игоря Бутмана, Санкт-Петербург
  • Без возрастных ограничений

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джазового величия и насладиться творчеством одного из величайших маэстро!

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба. Рекомендуем забронировать места заранее, так как вечер обещает быть волнительным и запоминающимся.

Интересные факты о Чарльзе Мингусе

Чарльз Мингус не только создал множество замечательных произведений, но и активно выступал за гражданские права. Он был известен своими провокационными высказываниями, что добавляло остроты его музыке. Многие его произведения, такие как «Fables of Faubus» и «Hopscotch», отражают политическую и социальную реальность своего времени.

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать наследие Чарльза Мингуса в компании талантливых музыкантов!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

