О концерте
Билеты от 0₽
Петербургский Блюзовый Квартет Екатерины Самковой
Петербургский Блюзовый Квартет Екатерины Самковой
6+
джаз
Продолжительность
120 минут
Возраст
6+
Развернуть
Апрель
28 апреля
вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Главная проверка материала
8 марта в 20:00
Punch & Judy
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Перголези. Stabat Mater. Чайковский. Симфония №6. Иван Никифорчин, АРМ
28 марта в 19:00
Большой зал Консерватории
от 1500 ₽
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
28 февраля в 21:00
Wino Bar
от 790 ₽
