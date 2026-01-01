Петербургские романсы в Мариинском: музыкальное путешествие по творчеству классиков

Вас ждёт незабываемый вечер, посвящённый романсам, созданным выдающимися композиторами. На сцене выступят талантливые исполнители: Эвелина Агабалаева, Регина Рустамова, Мария Соловьёва, Альбина Шарафутдинова, Артем Алёшин, Дмитрий Подражанец и Дмитрий Фёдоров. Их сопровождать будут виртуозы фортепиано — Василий Попов, Ксения Исаева и Анна Тадтаева.

Программа вечера

В программе прозвучат романсы и вокальные циклы следующих композиторов:

Андрей Петров : «Звездочка» «Тридцать шесть и пять» «Ленинградская песенка»

: Борис Арапов : «Душа и тело»

: «Душа и тело» Борис Тищенко : Три песни на стихи Марины Цветаевой

: Три песни на стихи Марины Цветаевой Александр Следин : Романсы «Триптих»

: Романсы «Триптих» Иоганн Адмони : «Я пригвожден» «Та жизнь прошла»

: Юрий Фалик : «Песни Беранже» «Ноктюрн»

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Творчество и вдохновение

Лариса Гергиева, концертмейстер и педагог Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, делится своими мыслями о важности вокальных программ. Она подчеркивает, что русский романс — это неотъемлемая часть культурного наследия, и его необходимо возвращать на сцену. Гергиева активно работает над проектами, направленными на восстановление забытых страниц русского романса.

«Русские композиторы оставили нам богатое наследие романса, часть которого остается невостребованной», — говорит Гергиева. Она вдохновляет своих учеников открывать для себя забытые шедевры и знакомиться с отечественной музыкой.

Приглашаем на концерт

Не упустите возможность насладиться великолепием вокальной музыки и открыть для себя новые грани русской лирики. Концерт состоится в Мариинском театре, и мы уверены, что он подарит вам незабываемые эмоции.