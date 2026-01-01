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Киноафиша Петербургские романсы

Петербургские романсы

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте

Петербургские романсы в Мариинском: музыкальное путешествие по творчеству классиков

Вас ждёт незабываемый вечер, посвящённый романсам, созданным выдающимися композиторами. На сцене выступят талантливые исполнители: Эвелина Агабалаева, Регина Рустамова, Мария Соловьёва, Альбина Шарафутдинова, Артем Алёшин, Дмитрий Подражанец и Дмитрий Фёдоров. Их сопровождать будут виртуозы фортепиано — Василий Попов, Ксения Исаева и Анна Тадтаева.

Программа вечера

В программе прозвучат романсы и вокальные циклы следующих композиторов:

  • Андрей Петров:
    • «Звездочка»
    • «Тридцать шесть и пять»
    • «Ленинградская песенка»
  • Борис Арапов: «Душа и тело»
  • Борис Тищенко: Три песни на стихи Марины Цветаевой
  • Александр Следин: Романсы «Триптих»
  • Иоганн Адмони:
    • «Я пригвожден»
    • «Та жизнь прошла»
  • Юрий Фалик:
    • «Песни Беранже»
    • «Ноктюрн»

Творчество и вдохновение

Лариса Гергиева, концертмейстер и педагог Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, делится своими мыслями о важности вокальных программ. Она подчеркивает, что русский романс — это неотъемлемая часть культурного наследия, и его необходимо возвращать на сцену. Гергиева активно работает над проектами, направленными на восстановление забытых страниц русского романса.

«Русские композиторы оставили нам богатое наследие романса, часть которого остается невостребованной», — говорит Гергиева. Она вдохновляет своих учеников открывать для себя забытые шедевры и знакомиться с отечественной музыкой.

Приглашаем на концерт

Не упустите возможность насладиться великолепием вокальной музыки и открыть для себя новые грани русской лирики. Концерт состоится в Мариинском театре, и мы уверены, что он подарит вам незабываемые эмоции.

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

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