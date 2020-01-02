Спектакль Петербургские повести

Драма по знаменитым повестям Николая Гоголя: «Нос», «Невский проспект», «Шинель»

В основе спектакля лежат повести Николая Васильевича Гоголя: «Нос», «Невский проспект» и «Шинель». Драматург Анастасия Букреева создала уникальную пьесу, которая переносит зрителей в таинственный мир Санкт-Петербурга, где не действуют привычные законы жизни.

Мир Гоголя

На сцене развернется удивительная история: нос майора Ковалева бесцеремонно бродит по Невскому проспекту, а рядом с ним художник, потерявший рассудок из-за любви к прекрасной незнакомке. Акакий Башмачкин, согнувшись от пронизывающего ветра, спешит к портному, наполненный тревожными мыслями.

Гоголевская ирония

Северная столица, полная чаяний, надежд и противоречий, пронизана гоголевской иронией. Харизматичные персонажи знакомых повестей оживут в неповторимой атмосфере Петербурга XIX века, приглашая зрителей в мир, где возможно всё.

Команда спектакля

В создании спектакля принимали участие:

Художник по костюмам: Елена Сластникова

Елена Сластникова Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Композитор: Павел Поляков

Павел Поляков Хореограф: Наталья Шурганова

Наталья Шурганова Видео-арт: Дмитрий Иванченко

Не пропустите возможность погрузиться в удивительный мир Гоголя и Петербурга на спектакле «Гоголь. Петербургская мираж»!