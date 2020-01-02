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Петербургские повести
Киноафиша Петербургские повести

Спектакль Петербургские повести

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драма по знаменитым повестям Николая Гоголя: «Нос», «Невский проспект», «Шинель» 

В основе спектакля лежат повести Николая Васильевича Гоголя: «Нос», «Невский проспект» и «Шинель». Драматург Анастасия Букреева создала уникальную пьесу, которая переносит зрителей в таинственный мир Санкт-Петербурга, где не действуют привычные законы жизни.

Мир Гоголя

На сцене развернется удивительная история: нос майора Ковалева бесцеремонно бродит по Невскому проспекту, а рядом с ним художник, потерявший рассудок из-за любви к прекрасной незнакомке. Акакий Башмачкин, согнувшись от пронизывающего ветра, спешит к портному, наполненный тревожными мыслями.

Гоголевская ирония

Северная столица, полная чаяний, надежд и противоречий, пронизана гоголевской иронией. Харизматичные персонажи знакомых повестей оживут в неповторимой атмосфере Петербурга XIX века, приглашая зрителей в мир, где возможно всё.

Команда спектакля

В создании спектакля принимали участие:

  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Композитор: Павел Поляков
  • Хореограф: Наталья Шурганова
  • Видео-арт: Дмитрий Иванченко

Не пропустите возможность погрузиться в удивительный мир Гоголя и Петербурга на спектакле «Гоголь. Петербургская мираж»!

Режиссер
Иван Миневцев
В ролях
Ольга Телякова
Александр Зайцев
Алексей Согрин
Денис Филоненко
Денис Саратников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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