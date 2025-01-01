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Петербургские квартиры
Киноафиша Петербургские квартиры

Спектакль Петербургские квартиры

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Водевиль с Петербургским шармом

Спектакль «Петербургские квартиры» — это яркий музыкальный водевиль, оживший на сцене театра «АРТ» по одноименному произведению известного русского драматурга XIX века Федора Кони. Его работы отличались злободневностью и находили отклик у современников, и неслучайно постановка по мотивам этого автора завоевала популярность среди зрителей.

О сюжете

В центре водевиля — курьезные и забавные приключения семьи Щекоткиных и их знакомых. Водевиль знакомит нас с множеством колоритных персонажей: это и супружеская чета Щекоткиных, и их юная дочь, и её хитроумный возлюбленный, игрок и плут Кутилин, а также другие смешные и трогательные герои. Все они попадают в нелепые ситуации, полные комичных столкновений, как и положено в жанре водевиля.

Атмосфера спектакля

Действие спектакля разворачивается в стенах Дома Кочневой — историческом месте, где каждая комната становится новой сценой. Артисты и зрители вместе перемещаются по залам, погружаясь в атмосферу петербургских квартир XIX века. Интерактивные элементы, вокальные номера и танцевальные сцены делают спектакль еще более живым и вовлекающим.

Почему стоит увидеть

«Петербургские квартиры» — это идеальное сочетание легкости, юмора и исторического антуража. Актеры активно взаимодействуют со зрителями, превращая их в участников действия, что придает спектаклю особую душевность и шарм. Комедийные перепалки, музыкальные номера и незабываемая атмосфера петербургских салонов никого не оставят равнодушным.

Приходите за отличным настроением и погружением в уникальный театральный мир Петербурга XIX века!

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Дмитрий Дмитриев
Кирилл Долгов
Любовь Коняева
Екатерина Фриссон
Евгения Глотова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 2200 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 2200 ₽

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