Водевиль с Петербургским шармом

Спектакль «Петербургские квартиры» — это яркий музыкальный водевиль, оживший на сцене театра «АРТ» по одноименному произведению известного русского драматурга XIX века Федора Кони. Его работы отличались злободневностью и находили отклик у современников, и неслучайно постановка по мотивам этого автора завоевала популярность среди зрителей.

О сюжете

В центре водевиля — курьезные и забавные приключения семьи Щекоткиных и их знакомых. Водевиль знакомит нас с множеством колоритных персонажей: это и супружеская чета Щекоткиных, и их юная дочь, и её хитроумный возлюбленный, игрок и плут Кутилин, а также другие смешные и трогательные герои. Все они попадают в нелепые ситуации, полные комичных столкновений, как и положено в жанре водевиля.

Атмосфера спектакля

Действие спектакля разворачивается в стенах Дома Кочневой — историческом месте, где каждая комната становится новой сценой. Артисты и зрители вместе перемещаются по залам, погружаясь в атмосферу петербургских квартир XIX века. Интерактивные элементы, вокальные номера и танцевальные сцены делают спектакль еще более живым и вовлекающим.

Почему стоит увидеть

«Петербургские квартиры» — это идеальное сочетание легкости, юмора и исторического антуража. Актеры активно взаимодействуют со зрителями, превращая их в участников действия, что придает спектаклю особую душевность и шарм. Комедийные перепалки, музыкальные номера и незабываемая атмосфера петербургских салонов никого не оставят равнодушным.

Приходите за отличным настроением и погружением в уникальный театральный мир Петербурга XIX века!