Петербургские баритоны. Вокальная палитра

Волшебный вечер с «Петербургскими Баритонами»

Впервые в Парадном зале Особняка А.П. Брюллова звучит «Петербургские Баритоны» — один из самых ярких музыкальных брендов Северной Венеции! Это уникальное событие подарит вам возможность насладиться великолепными голосами исполнителей, которые способны затронуть самые тонкие струны души.

Программа вечера

Красавцы-мужчины порадуют зрителей яркой и разнообразной программой. В её рамках прозвучат как хиты классической музыки, так и любимые мелодии эстрады. Каждый номер исполнителей обещает поднять настроение и подарить необыкновенную подачу музыкального материала.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

АЛЕКСАНДР ПАХМУТОВ — основатель и художественный руководитель

— основатель и художественный руководитель ИВАН САПУНОВ — солист петербургских театров

— солист петербургских театров АЛЕКСЕЙ МЯГКОВ — солист Камерного хора Мариинского театра

— солист Камерного хора Мариинского театра МАКСИМ ВОРКУН — солист Альянса

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Обратите внимание! В залах Особняка А.П. Брюллова также можно увидеть выставки картин, а для желающих отдохнуть работает бар и ресторан с авторской кухней.

PS: После начала мероприятия опоздавшие зрители будут размещены в зале в свободном порядке!

Подарите себе и своим близким изумительный музыкальный вечер с «Петербургскими Баритонами»!