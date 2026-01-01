Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петербургские баритоны. Вокальная палитра
Киноафиша Петербургские баритоны. Вокальная палитра

Петербургские баритоны. Вокальная палитра

12+
Возраст 12+

О концерте

Волшебный вечер с «Петербургскими Баритонами»

Впервые в Парадном зале Особняка А.П. Брюллова звучит «Петербургские Баритоны» — один из самых ярких музыкальных брендов Северной Венеции! Это уникальное событие подарит вам возможность насладиться великолепными голосами исполнителей, которые способны затронуть самые тонкие струны души.

Программа вечера

Красавцы-мужчины порадуют зрителей яркой и разнообразной программой. В её рамках прозвучат как хиты классической музыки, так и любимые мелодии эстрады. Каждый номер исполнителей обещает поднять настроение и подарить необыкновенную подачу музыкального материала.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • АЛЕКСАНДР ПАХМУТОВ — основатель и художественный руководитель
  • ИВАН САПУНОВ — солист петербургских театров
  • АЛЕКСЕЙ МЯГКОВ — солист Камерного хора Мариинского театра
  • МАКСИМ ВОРКУН — солист Альянса

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Обратите внимание! В залах Особняка А.П. Брюллова также можно увидеть выставки картин, а для желающих отдохнуть работает бар и ресторан с авторской кухней.

PS: После начала мероприятия опоздавшие зрители будут размещены в зале в свободном порядке!

Подарите себе и своим близким изумительный музыкальный вечер с «Петербургскими Баритонами»!

Купить билет на концерт Петербургские баритоны. Вокальная палитра

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
от 1600 ₽

Фотографии

Петербургские баритоны. Вокальная палитра Петербургские баритоны. Вокальная палитра

В ближайшие дни

Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии
6+
Электронная музыка Эмбиент Живая музыка
Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии
18 апреля в 22:30 Планетарий 1
от 2500 ₽
Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ»
16+
Поп
Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ»
15 марта в 20:00 Jagger
Билеты
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
2 апреля в 20:00 Поправка
от 350 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше