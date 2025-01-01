Меню
Петербургская чертовня
Киноафиша Петербургская чертовня

Спектакль Петербургская чертовня

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Монопредставление о жизни и творчестве Анны Ахматовой

«Петербургская чертовня» — это монопредставление, состоящее из двух частей, посвященных судьбе и творчеству Анны Ахматовой. Спектакль был создан актрисой на основе личных материалов Ахматовой, таких как «Записные книжки» Л.К. Чуковской, письма и стихи самой поэтессы.

Содержание

Композиция органично сочетает произведения Ахматовой и библейские мотивы, в частности, «Книгу Иова». Важным элементом спектакля становятся и документальные звуки времени поэтессы — постановления ЦК и доклад А.А. Жданова, которые погружают зрителя в атмосферу исторического контекста.

Тематика

«Петербургская чертовня» представляет собой своего рода прощальный бал искусства перед началом великой трагедии. В этой постановке проходят образы прошлого, которые предстают перед глазами автора в канун Нового года, создавая особую, почти мистическую атмосферу.

Не пропустите уникальное представление, которое соединяет поэзию, историю и музыку, раскрывая многослойный мир Анны Ахматовой.

Режиссер
Юрий Васильев
В ролях
Ася Ширшина

Расписание

