Спектакль Петербург=Любовь

Премьера музыкального шоу «ПЕТЕРБУРГ=ЛЮБОВЬ» на Новой сцене Александринского театра

14 мая в 19:00 на Новой сцене Александринского театра им. Вс. Мейерхольда откроется сердце Петербурга! В рамках VIII Международного Фестиваля Искусств «Елена» эстрадно-театральное направление Международной Академии Музыки Елены Образцовой представит премьеру красочного и яркого музыкального шоу-спектакля «ПЕТЕРБУРГ=ЛЮБОВЬ». Это – признание артистов в любви к родному городу!

Что ожидать от спектакля?

Зрители увидят трогательные истории-зарисовки о Санкт-Петербурге и его жителях, которые будут представлены в ритмах песен, посвященных любимому городу. Каждое выступление позволит проникнуться атмосферой северной столицы, и, возможно, многие узнают себя в героях шоу-спектакля. Совершенно точно – никто не останется равнодушным к происходящему на сцене.

Кто стоит за спектаклем?

Автор идеи – руководитель эстрадно-театрального направления Академии Анна Страутман. Режиссер и хореограф – победитель всероссийских и международных хореографических конкурсов Наталья Корнева. Вокальные педагоги: победитель и лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Страутман, а также Заслуженная артистка России Елена Забродина.

Практическая информация

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут, без антракта. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!