Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петербург
Киноафиша Петербург

Спектакль Петербург

Постановка
Театр на Васильевском. Камерная сцена 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История коренных петербургских интеллигентов

Приглашаем вас на спектакль «Петербург», который рассказывает о судьбе нескольких поколений семьи коренных петербургских интеллигентов. Это первая в России постановка пьесы Юлии Тупикиной, наполненная острыми диалогами и глубокими монологами.

Атмосфера Петербурга и персонажи

Пьеса оживляет яркие характеры и жизненные эмоции, передавая удивительную атмосферу города на Неве. Петербург здесь не просто фон, а один из ключевых персонажей. На сцене оживают любимые уголки города, а также мифы, которые делают его таким мистическим и притягательным.

Почему стоит посмотреть

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в уникальный мир, где история и современность переплетаются в танце иронии и драмы. Не упустите возможность увидеть, как оживает Петербург в этой захватывающей постановке.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Наталья Кутасова
Владислав Лобанов
Ульяна Чекменева
Тадас Шимилев
Роман Зайдуллин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Петербург Петербург Петербург Петербург Петербург Петербург

В ближайшие дни

Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
27 июля в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 900 ₽
Безумный день, или Женитьба Фигаро
12+
Комедия
Безумный день, или Женитьба Фигаро
21 августа в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Диалоги по поводу американского джаза
16+
Творческий вечер Моноспектакль
Диалоги по поводу американского джаза
17 августа в 19:30 Мастерская
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше