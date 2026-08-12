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Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века
Киноафиша Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века

Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века

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О выставке

Тематическая экскурсия в музее Академии художеств

Уникальная коллекция архитектурных моделей, чертежей и гравюр XVIII–XIX веков открывает перед зрителями окно в Петербург прошлого. Эти произведения, созданные для строительства, впоследствии стали образцами для учеников архитектурного класса Академии художеств.

В залах музея можно увидеть как модели знаковых архитектурных памятников Петербурга, так и проекты неосуществленных или уже утраченных зданий. Творческая мысль архитекторов была подвижной и неуловимой; идеи изменялись, проекты преобразовывались. Однако коллекция архитектурных моделей и чертежей XVIII–XIX веков сохранила для нас эти изменения и несуществующее…

Архитектурные тайны Петербурга

Каким видел Исаакиевский собор Огюст Монферран? Каков был размах Растрелли при проектировании Смольного собора? Какой могла быть сама Академия художеств — одного из лучших образцов классицизма на берегах Невы? Эта экскурсия позволит нам приоткрыть тайны закулисья архитектурной жизни Петербурга XVIII–XIX веков.

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12 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 октября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 октября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 октября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 октября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 октября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 октября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 октября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 ноября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 ноября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 ноября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 ноября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 ноября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 ноября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 ноября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 декабря суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 декабря воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 декабря понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 декабря вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 декабря среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 декабря четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 декабря пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 января вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 января среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 января четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 января пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 января суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 января воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 января понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 февраля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 февраля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 февраля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 февраля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 февраля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 февраля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 февраля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 марта суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 марта воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 марта понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 марта вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 марта среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 марта четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 марта пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 апреля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 апреля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 апреля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 апреля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 апреля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 апреля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 апреля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 мая четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 мая пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 мая суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 мая воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 мая понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 мая вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 мая среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 июня суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 июня воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 июня понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 июня вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 июня среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 июня четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 июня пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
14 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
15 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
16 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
17 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
19 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 июля вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 июля среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 июля четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 июля пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 июля суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 июля воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 июля понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17

Фотографии

Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века Петербург в архитектурных моделях и чертежах. XVIII–XIX века

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