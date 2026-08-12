Тематическая экскурсия в музее Академии художеств

Уникальная коллекция архитектурных моделей, чертежей и гравюр XVIII–XIX веков открывает перед зрителями окно в Петербург прошлого. Эти произведения, созданные для строительства, впоследствии стали образцами для учеников архитектурного класса Академии художеств.

В залах музея можно увидеть как модели знаковых архитектурных памятников Петербурга, так и проекты неосуществленных или уже утраченных зданий. Творческая мысль архитекторов была подвижной и неуловимой; идеи изменялись, проекты преобразовывались. Однако коллекция архитектурных моделей и чертежей XVIII–XIX веков сохранила для нас эти изменения и несуществующее…

Архитектурные тайны Петербурга

Каким видел Исаакиевский собор Огюст Монферран? Каков был размах Растрелли при проектировании Смольного собора? Какой могла быть сама Академия художеств — одного из лучших образцов классицизма на берегах Невы? Эта экскурсия позволит нам приоткрыть тайны закулисья архитектурной жизни Петербурга XVIII–XIX веков.