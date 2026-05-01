Петербург. Пространство Булгакова
16+
О выставке

Фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова»: культурное событие года

С 15 по 31 мая 2026 года в Санкт-Петербурге состоится уникальный фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова», посвященный 135-летию со дня рождения легендарного писателя Михаила Булгакова. Этот масштабный проект объединит более 40 учреждений культуры, среди которых театры, кинотеатры, музеи и библиотеки.

Множество мероприятий для всех

На фестивале пройдет свыше 70 мероприятий, охватывающих все районы города. Зрителей ждут разнообразные спектакли, лекции, выставки, музейные представления, квесты и экскурсии. Это отличная возможность не только насладиться искусством, но и узнать больше о жизни и творчестве Булгакова.

Кто участвует в фестивале?

Участие в фестивале примут ведущие театры и культурные учреждения Санкт-Петербурга. Каждый из них представит уникальные события, основанные на произведениях Булгакова, что позволит зрителям глубже понять его творчество и значимость для русской литературы.

Не упустите свой шанс

Фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова» обещает стать одним из самых ярких культурных событий 2026 года. Не упустите возможность стать частью этого литературно-театрального праздника, который объединит почитателей Булгакова и любителей театра со всего города!

Май
31 мая воскресенье
15:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1400 ₽

