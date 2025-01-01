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Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
Киноафиша Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский

Спектакль Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу о Петербурге, его поэтах и писателях

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное шоу, которое перенесет вас в Петербург начала XX века — время великих перемен и культурного расцвета. Вы окажетесь в компании легендарных писателей и сможете насладиться атмосферой их творчества.

Погружение в эпоху

Во время спектакля вы сможете не только услышать знаменитые стихи, но и стать частью обсуждений о жизни и искусстве с такими персонажами, как Довлатов. Представьте себе, как вы сидите в коммунальной квартире, возможно, с бокалом чего-нибудь крепкого, обсуждая все тонкости литературного процесса.

Уникальный опыт

Забудьте о привычном зрительном зале! В этом шоу вы — активный участник действия. Свободно перемещаясь по пространству, вы можете выбрать, за кем наблюдать и как развивать сюжет. Стать сторонним наблюдателем или влиять на ход событий — ваш выбор определяет, как будет развиваться история.

Каждый спектакль — уникален

Имейте в виду: персонажи могут меняться, что делает каждое выступление уникальным. Это значит, что каждый раз вы можете открывать для себя что-то новое и неожиданное.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта! Окунитесь в мир великих поэтов и писателей, откройте для себя их тайны и вдохновение.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽ 19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

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2 августа в 19:15 Легенда
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5 октября в 11:00 Михайловский театр
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