Спектакль Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский

Иммерсивное шоу о Петербурге, его поэтах и писателях

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное шоу, которое перенесет вас в Петербург начала XX века — время великих перемен и культурного расцвета. Вы окажетесь в компании легендарных писателей и сможете насладиться атмосферой их творчества.

Погружение в эпоху

Во время спектакля вы сможете не только услышать знаменитые стихи, но и стать частью обсуждений о жизни и искусстве с такими персонажами, как Довлатов. Представьте себе, как вы сидите в коммунальной квартире, возможно, с бокалом чего-нибудь крепкого, обсуждая все тонкости литературного процесса.

Уникальный опыт

Забудьте о привычном зрительном зале! В этом шоу вы — активный участник действия. Свободно перемещаясь по пространству, вы можете выбрать, за кем наблюдать и как развивать сюжет. Стать сторонним наблюдателем или влиять на ход событий — ваш выбор определяет, как будет развиваться история.

Каждый спектакль — уникален

Имейте в виду: персонажи могут меняться, что делает каждое выступление уникальным. Это значит, что каждый раз вы можете открывать для себя что-то новое и неожиданное.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта! Окунитесь в мир великих поэтов и писателей, откройте для себя их тайны и вдохновение.