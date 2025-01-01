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Петербург Достоевского. Бранч в «Горизонтах»
Киноафиша Петербург Достоевского. Бранч в «Горизонтах»

Петербург Достоевского. Бранч в «Горизонтах»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Достоевского. Лекция и поздний завтрак 

23 марта в 12:30 приглашаем вас на уникальное событие, которое перенесет вас в атмосферу таинственного Петербурга Фёдора Достоевского. Это не просто завтрак — это настоящая литературная экскурсия по следам великого писателя.

Авторские блюда и панорамный вид

За столом с панорамным видом на город вы сможете насладиться авторскими блюдами позднего завтрака от нашего шефа. Каждый кусочек станет не только гастрономическим, но и культурным открытием.

Литературная экскурсия

Наш приглашённый спикер расскажет о знаковых местах Петербурга, где разворачивались судьбы героев романов Достоевского. Вы узнаете о теневой стороне города и о том, как она вдохновила писателя на создание его шедевров.

Подготовка к встрече

Сбор гостей начнется в 12:00. Это будет время для первого бокала игристого, чашки ароматного кофе и неспешной подготовки к погружению в литературную историю.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
12:30 от 400 ₽

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