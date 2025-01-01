Погружение в мир Достоевского. Лекция и поздний завтрак

23 марта в 12:30 приглашаем вас на уникальное событие, которое перенесет вас в атмосферу таинственного Петербурга Фёдора Достоевского. Это не просто завтрак — это настоящая литературная экскурсия по следам великого писателя.

Авторские блюда и панорамный вид

За столом с панорамным видом на город вы сможете насладиться авторскими блюдами позднего завтрака от нашего шефа. Каждый кусочек станет не только гастрономическим, но и культурным открытием.

Литературная экскурсия

Наш приглашённый спикер расскажет о знаковых местах Петербурга, где разворачивались судьбы героев романов Достоевского. Вы узнаете о теневой стороне города и о том, как она вдохновила писателя на создание его шедевров.

Подготовка к встрече

Сбор гостей начнется в 12:00. Это будет время для первого бокала игристого, чашки ароматного кофе и неспешной подготовки к погружению в литературную историю.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!