Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Петербург. Декалог. Doc
Киноафиша Петербург. Декалог. Doc

Спектакль Петербург. Декалог. Doc

Постановка
Невидимый театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Невидимая лаборатория vol. 1: исследование Петербурга

20 декабря в рамках проекта «Невидимая лаборатория» пройдет показ под руководством Семена Серзина и Миши Касапова. Это уникальное событие станет итогом работы участников лаборатории, которые с начала октября исследовали современный Петербург.

Методика и подход

Участники лаборатории использовали технику вербатим, беря интервью у петербуржцев и гостей города. Они собирали судьбы и истории, сталкивали их с прошлым и предлагали заглянуть в будущее. Результаты их исследовательской работы будут представлены публике в виде живого спектакля.

О режиссерах

Семен Серзин – режиссер и актер кино, основатель Невидимого театра. Более 10 лет он преподавал в театральных школах «Легкие люди», КиТе и «Part academy», вдохновляя новое поколение артистов.

Миша Касапов – ведущий актер Невидимого театра и театра «Мастерская», а также педагог и яхтсмен. Его опыт в театре и кино помогает создавать яркие и запоминающиеся образы на сцене.

Что ожидать зрителям

Показ станет результатом многомесячной работы и позволит зрителям увидеть людей и истории, которые становятся частью культуры Петербурга. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального опыта!

Купить билет на спектакль Петербург. Декалог. Doc

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Приключение новогодней елочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный Иммерсивный
Приключение новогодней елочки
21 декабря в 10:00 Малышок
от 1660 ₽
Шоу Кевина (Мой друг Коала)
0+
Детский Кукольный
Шоу Кевина (Мой друг Коала)
17 января в 14:00 Karlsson Haus
от 1500 ₽
Демон Онегина
12+
Драма Мюзикл
Демон Онегина
18 июня в 19:00 Театр ЛДМ «Новая сцена»
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше