Спектакль Петербург. Декалог. Doc

Невидимая лаборатория vol. 1: исследование Петербурга

20 декабря в рамках проекта «Невидимая лаборатория» пройдет показ под руководством Семена Серзина и Миши Касапова. Это уникальное событие станет итогом работы участников лаборатории, которые с начала октября исследовали современный Петербург.

Методика и подход

Участники лаборатории использовали технику вербатим, беря интервью у петербуржцев и гостей города. Они собирали судьбы и истории, сталкивали их с прошлым и предлагали заглянуть в будущее. Результаты их исследовательской работы будут представлены публике в виде живого спектакля.

О режиссерах

Семен Серзин – режиссер и актер кино, основатель Невидимого театра. Более 10 лет он преподавал в театральных школах «Легкие люди», КиТе и «Part academy», вдохновляя новое поколение артистов.

Миша Касапов – ведущий актер Невидимого театра и театра «Мастерская», а также педагог и яхтсмен. Его опыт в театре и кино помогает создавать яркие и запоминающиеся образы на сцене.

Что ожидать зрителям

Показ станет результатом многомесячной работы и позволит зрителям увидеть людей и истории, которые становятся частью культуры Петербурга. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального опыта!