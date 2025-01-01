Спектакль Петербург - Петроград - Ленинград

В Театре Камбуровой представят спектакль режиссера Ивана Поповски, посвященный жизни и творчеству великого композитора Дмитрия Шостаковича. Постановка объединяет множество музыкальных произведений Шостаковича и создает образ Петербурга, Петрограда и Ленинграда как символов многовековой истории и культуры России.
Режиссер Иван Поповски и музыкальный руководитель Олег Синкин соединяют в своей работе великую музыку Шостаковича с историей города на Неве. Звуки знаковых произведений композитора, созданных в этом культурном центре, накладываются на звуки его эпохи. Спектакль отражает шикарный творческий путь Шостаковича и его судьбу сквозь исторические события и культурный контекст, включая дореволюционное время, эпоху революции, Великую Отечественную Войну и послевоенные годы.
В постановке для зрителей прозвучат:
Также прозвучат композиции известных авторов, среди которых:
Интересный факт: в спектакле впервые используется ольфакторное воздействие. Специальные устройства распространяют цветочно-акватический аромат, аромат земли, аромат сирени и свежие акустические ноты, что создает уникальные эффекты сопереживания спектаклю.
Спектакль стал участником Второго Всероссийского театрального фестиваля "23 дня до Победы" и в июне 2025 года был представлен в рамках Московской программы на Семнадцатом международном театральном фестивале имени Чехова. Кроме того, он удостоен Второй московской Премии театральных блогеров в номинации "Лучший художник" и стал лауреатом Театральной Премии МК в сезоне 2024/25 в категории "Мэтры" как "Лучший спектакль малой формы". Олег Синкин также был отмечен Премией за музыкальное оформление.