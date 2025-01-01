Меню
Петербург - Петроград - Ленинград
Билеты от 3500₽
Спектакль Петербург - Петроград - Ленинград

Спектакль Петербург - Петроград - Ленинград

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Музыка Дмитрия Шостаковича и образ Санкт-Петербурга в Театре Елены Камбуровой

В Театре Камбуровой представят спектакль режиссера Ивана Поповски, посвященный жизни и творчеству великого композитора Дмитрия Шостаковича. Постановка объединяет множество музыкальных произведений Шостаковича и создает образ Петербурга, Петрограда и Ленинграда как символов многовековой истории и культуры России.

Музыка и история в одном формате

Режиссер Иван Поповски и музыкальный руководитель Олег Синкин соединяют в своей работе великую музыку Шостаковича с историей города на Неве. Звуки знаковых произведений композитора, созданных в этом культурном центре, накладываются на звуки его эпохи. Спектакль отражает шикарный творческий путь Шостаковича и его судьбу сквозь исторические события и культурный контекст, включая дореволюционное время, эпоху революции, Великую Отечественную Войну и послевоенные годы.

Звучание спектакля

В постановке для зрителей прозвучат:

  • Концертино для 2-х фортепиано (фрагмент)
  • Симфония № 5 (фрагменты)
  • Симфония № 7 (фрагмент)
  • Таити-трот - оркестровая пьеса, ор. 16
  • Струнный квартет № 8 До минор, соч. 110 (фрагменты)
  • Концерт для фортепиано с оркестром №2, соч. 102 - II часть Andante
  • Прелюдия До-мажор, op. 87 (фрагмент)
  • Танец Ломового из балета "Болт"
  • "Охота" из музыки к к/ф "Гамлет"
  • "Романс" из музыки к к/ф "Овод"
  • Вальс №2 из Джазовой сюиты
  • Вальс-шутка
  • Песня о встречном (на стихи Бориса Корнилова)
  • Родина слышит (на стихи Евгения Долматовского)

Также прозвучат композиции известных авторов, среди которых:

  • Владимир Дашкевич - песня "Ленинград" (на стихи Осипа Мандельштама, запись в исполнении Елены Камбуровой)
  • Олег Синкин - DEsCH-фуга
  • Рейнгольд Глиэр - "Гимн великому городу" из музыки к балету "Медный всадник"
  • Пьер Дегейтер - "Интернационал" (фрагмент, запись)

Интересный факт: в спектакле впервые используется ольфакторное воздействие. Специальные устройства распространяют цветочно-акватический аромат, аромат земли, аромат сирени и свежие акустические ноты, что создает уникальные эффекты сопереживания спектаклю.

Награды и признание

Спектакль стал участником Второго Всероссийского театрального фестиваля "23 дня до Победы" и в июне 2025 года был представлен в рамках Московской программы на Семнадцатом международном театральном фестивале имени Чехова. Кроме того, он удостоен Второй московской Премии театральных блогеров в номинации "Лучший художник" и стал лауреатом Театральной Премии МК в сезоне 2024/25 в категории "Мэтры" как "Лучший спектакль малой формы". Олег Синкин также был отмечен Премией за музыкальное оформление.

Январь
30 января пятница
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3500 ₽

Фотографии

Петербург - Петроград - Ленинград Петербург - Петроград - Ленинград Петербург - Петроград - Ленинград Петербург - Петроград - Ленинград Петербург - Петроград - Ленинград Петербург - Петроград - Ленинград Петербург - Петроград - Ленинград

