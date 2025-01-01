Меню
Песок в постели
Киноафиша Песок в постели

Спектакль Песок в постели

Продолжительность 2 часа 20 минут (без антракта)

О спектакле

Спектакль-медитация: «Песок в постели»

Спектакль, основанный на удивительных рассказах Марии Фариса, приглашает зрителей на уникальную встречу с миром чувств и переживаний. По словам авторов, чтобы оставаться живым, нужно вовремя избавляться от всего, что угнетает. Это философское утверждение стало основой для создания «Песка в постели», где каждая история пробуждает в зрителе новое понимание жизни.

Затребованный формат

Разработанная в интимной атмосфере, постановка вызывает желание задуматься о собственных переживаниях. Непредсказуемый сюжет и глубокие персонажи помогут вам увидеть мир с новой стороны.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что атмосфера спектакля требует особого подхода к организованности. После начала представления вход в зал будет закрыт. К сожалению, опоздавшие не смогут зайти, и их билеты станут недействительными.

Если ваши планы изменились, у вас есть возможность сообщить об этом за 72 часа до спектакля. Мы предложим возврат средств или перенесем билет на другое представление.

Не пропустите возможность увидеть «Песок в постели» и провести вечер в компании интересных историй и глубоких размышлений!

Режиссер
Разия Хасанова
В ролях
Даниил Пруцко
Елизавета Яковенко
Серик Ташанов
Руслан Сатканов
Эмиль Альбеков

Купить билет на спектакль Песок в постели

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 10000 ₽

