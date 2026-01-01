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Песок и пена
Киноафиша Песок и пена

Спектакль Песок и пена

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

По произведениям Джебрана Халиль Джебрана

В пустыне, где тишина словно дыхание вечности, Джебран Халиль Джебран в своих произведениях раскрывает глубину человеческой души. Его притчи учат нас слушать тишину внутри себя, где рождается настоящая мудрость. «Одинокий путь — это не путь утраты, а путь открытия», — говорит он, напоминая, что в одиночестве мы находим себя и свое место в этом мире.

Тишина как учитель

Для Джебрана пустыня — это не только физическое пространство, но и метафора для внутренней работы человека. «Тот, кто осмеливается молчать, вскоре услышит голос своей души», — утверждает он, призывая нас обратиться к своей внутренней тишине, чтобы слышать более ясные и глубокие истины о мире и о себе.

Любовь и потеря

Любовь в притчах Джебрана — это сила, которая ведет к самопознанию, но порой этот путь связан с болью и потерей. «Любовь — это не найти другого, чтобы быть с ним, а найти себя через другого», — говорит Джебран, подчеркивая важность личной гармонии и истинной любви, которая не требует привязанности или обладания.

Человечество и вечность

В своих произведениях Джебран размышляет о том, как человечество должно жить в гармонии с собой и миром. Его притчи учат, что истинная сила заключается в способности понимать, что все, что мы делаем, имеет последствия не только в этом мире, но и в вечности.

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Валерия Шеляг
Любовь Липатова
Мария Янина
Анастасия Янина
Людмила Скорлупкина

Фотографии

Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена Песок и пена
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