Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Песочные солдатики
Киноафиша Песочные солдатики

Спектакль Песочные солдатики

Постановка
Проект «Поляна сказок» 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фантастическая история о мире игрушек

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по необычному миру игрушек! Под звездным небом и на бескрайних песчаных просторах разворачивается история пяти персонажей, каждый из которых переживает свои радости и печали.

Сюжет

В этом сказочном спектакле игрушки — куклы и мишки — сталкиваются с множеством приключений. Они знакомятся, дружат, ссорятся и вместе преодолевают преграды. Однако их главная мечта — вернуться к своим малышам, забывшим о них в песочнице.

Персонажи

Каждый из персонажей обладает уникальной индивидуальностью, что делает их истории особенно трогательными. Они должны объединить свои силы, чтобы спастись от злых крыс и птиц, угрожающих их существованию. Как удастся им справиться с трудностями и найти путь домой? Узнайте на спектакле!

Интересные факты

  • Спектакль создан по мотивам популярных детских игрушек, что делает его близким и понятным для юных зрителей.
  • Художники и костюмеры использовали яркие цвета и оригинальные материалы для создания незабываемых образов.
  • Спектакль включает элементы интерактивности, что позволяет зрителям стать частью происходящего на сцене.

Не упустите шанс погрузиться в этот волшебный мир вместе с вашими детьми! Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Режиссер
Татьяна Вдовиченко
В ролях
Валентина Ладыгина
Ирина Ларионова
Валерия Мичкова
Антон Захарьин
Михаил Кузьменков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики Песочные солдатики

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
27 ноября в 19:00 Легенда
Билеты
Любопытный Утенок
0+
Детский Интерактивный
Любопытный Утенок
6 сентября в 12:00 Малышок
от 750 ₽
Морфий
18+
Драма
Морфий
23 октября в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше