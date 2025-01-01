Меню
Песочное шоу «Щелкунчик» с живой музыкой и чтецами
Билеты от 2000₽
Песочное шоу «Щелкунчик» с живой музыкой и чтецами

Песочное шоу «Щелкунчик» с живой музыкой и чтецами

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Щелкунчик с песочной анимацией: погружение в сказку

Совсем скоро зрителей ждет уникальный показ сказки Гофмана «Щелкунчик», который станет настоящим праздником для всей семьи. Это не просто спектакль, а захватывающее зрелище с элементами песочной анимации, живой музыки и выступлениями профессиональных чтецов.

Поэзия песка и музыка

На сцене будут создаваться потрясающие песочные картины, благодаря таланту художницы, работающей в стиле песочной анимации. Каждое движение её рук будет сочетаться с ритмами живой музыки квинтета «Artfonix». Актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс будут читать текст сказки, добавляя свои интерпретации и эмоции в это волшебное действие.

Музыкальное сопровождение

Зрителей ждут музыкальные цитаты из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в авторской джазовой интерпретации. Этот необычный подход добавляет новой глубины известному произведению, создавая атмосферу волшебства и уюта.

Команда исполнителей

В спектакле участвуют:

  • Вероника Володина – художница песочной анимации, лауреат международных конкурсов (Москва)
  • Илья Баранов – актер театра и кино (Москва)
  • Александра Аронс – актриса театра и кино (Москва)

Музыканты квинтета «Artfonix»:

  • Александр Кузавов – скрипка, лауреат международных конкурсов
  • Данил Довженко – скрипка
  • Максим Шагаев – альт
  • Илья Иванюк – виолончель
  • Илья Кронфельд – клавиши, перкуссия

Звукорежиссер шоу — Олег Лапцай, который создает звуковой дизайн, полностью погружающий зрителей в атмосферу сказки.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность спектакля: 60 минут.

Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу, которое переплетает в себе искусство анимации, живую музыку и театральное мастерство!

10 января
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 2000 ₽
11 января
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 2000 ₽

