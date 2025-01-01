Песочное шоу «Щелкунчик» с живой музыкой и чтецами

Совсем скоро зрителей ждет уникальный показ сказки Гофмана «Щелкунчик», который станет настоящим праздником для всей семьи. Это не просто спектакль, а захватывающее зрелище с элементами песочной анимации, живой музыки и выступлениями профессиональных чтецов.
На сцене будут создаваться потрясающие песочные картины, благодаря таланту художницы, работающей в стиле песочной анимации. Каждое движение её рук будет сочетаться с ритмами живой музыки квинтета «Artfonix». Актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс будут читать текст сказки, добавляя свои интерпретации и эмоции в это волшебное действие.
Зрителей ждут музыкальные цитаты из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в авторской джазовой интерпретации. Этот необычный подход добавляет новой глубины известному произведению, создавая атмосферу волшебства и уюта.
В спектакле участвуют:
Музыканты квинтета «Artfonix»:
Звукорежиссер шоу — Олег Лапцай, который создает звуковой дизайн, полностью погружающий зрителей в атмосферу сказки.
Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность спектакля: 60 минут.
Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу, которое переплетает в себе искусство анимации, живую музыку и театральное мастерство!