Песочное шоу «Щелкунчик» с живой музыкой и чтецами

Щелкунчик с песочной анимацией: погружение в сказку

Совсем скоро зрителей ждет уникальный показ сказки Гофмана «Щелкунчик», который станет настоящим праздником для всей семьи. Это не просто спектакль, а захватывающее зрелище с элементами песочной анимации, живой музыки и выступлениями профессиональных чтецов.

Поэзия песка и музыка

На сцене будут создаваться потрясающие песочные картины, благодаря таланту художницы, работающей в стиле песочной анимации. Каждое движение её рук будет сочетаться с ритмами живой музыки квинтета «Artfonix». Актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс будут читать текст сказки, добавляя свои интерпретации и эмоции в это волшебное действие.

Музыкальное сопровождение

Зрителей ждут музыкальные цитаты из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в авторской джазовой интерпретации. Этот необычный подход добавляет новой глубины известному произведению, создавая атмосферу волшебства и уюта.

Команда исполнителей

В спектакле участвуют:

Вероника Володина – художница песочной анимации, лауреат международных конкурсов (Москва)

– художница песочной анимации, лауреат международных конкурсов (Москва) Илья Баранов – актер театра и кино (Москва)

– актер театра и кино (Москва) Александра Аронс – актриса театра и кино (Москва)

Музыканты квинтета «Artfonix»:

Александр Кузавов – скрипка, лауреат международных конкурсов

– скрипка, лауреат международных конкурсов Данил Довженко – скрипка

– скрипка Максим Шагаев – альт

– альт Илья Иванюк – виолончель

– виолончель Илья Кронфельд – клавиши, перкуссия

Звукорежиссер шоу — Олег Лапцай, который создает звуковой дизайн, полностью погружающий зрителей в атмосферу сказки.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность спектакля: 60 минут.

Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу, которое переплетает в себе искусство анимации, живую музыку и театральное мастерство!