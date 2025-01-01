Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»

Сказка о царе Салтане в новом прочтении

Приглашаем вас на уникальное театральное представление, которое станет отличным подарком для детей и взрослых! Это увлекательное шоу уже успели оценить тысячи юных зрителей в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, театр имени Е. Вахтангова и Государственный Кремлевский Дворец.

Чудеса на сцене

Вы увидите, как песочные, яркие картины оживут прямо на глазах зрителей. Виртуозная классика прозвучит в исполнении известного струнного квартета «Мелодион», лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Харизматичный актер Алексей Жиров воплотит образы пушкинских персонажей, сделав каждую сцену незабываемой.

Интересные факты

Представление основано на бессмертной сказке Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», однако в этом шоу она предстанет в новом прочтении — в слове, музыке и песке. Это не просто спектакль, а настоящее чудо, которое подарит детям супер эмоции и познавательное времяпрепровождение!

Исполнители

Струнный квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз

Агафия Григорьева (скрипка)

Снежана Пащенко (скрипка)

Савва Григорьев (виолончель)

Художник по песку — Алла Филиппова

Игровое чтение — Алексей Жиров

Не упустите шанс!

Подарите своему ребенку радость и незабываемые впечатления. Ожидаем вас на этом фантастическом представлении!