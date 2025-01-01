Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»

Приглашаем вас на уникальное театральное представление, которое станет отличным подарком для детей и взрослых! Это увлекательное шоу уже успели оценить тысячи юных зрителей в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, театр имени Е. Вахтангова и Государственный Кремлевский Дворец.
Вы увидите, как песочные, яркие картины оживут прямо на глазах зрителей. Виртуозная классика прозвучит в исполнении известного струнного квартета «Мелодион», лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Харизматичный актер Алексей Жиров воплотит образы пушкинских персонажей, сделав каждую сцену незабываемой.
Представление основано на бессмертной сказке Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», однако в этом шоу она предстанет в новом прочтении — в слове, музыке и песке. Это не просто спектакль, а настоящее чудо, которое подарит детям супер эмоции и познавательное времяпрепровождение!
Подарите своему ребенку радость и незабываемые впечатления. Ожидаем вас на этом фантастическом представлении!