Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»

Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сказка о царе Салтане в новом прочтении

Приглашаем вас на уникальное театральное представление, которое станет отличным подарком для детей и взрослых! Это увлекательное шоу уже успели оценить тысячи юных зрителей в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, театр имени Е. Вахтангова и Государственный Кремлевский Дворец.

Чудеса на сцене

Вы увидите, как песочные, яркие картины оживут прямо на глазах зрителей. Виртуозная классика прозвучит в исполнении известного струнного квартета «Мелодион», лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Харизматичный актер Алексей Жиров воплотит образы пушкинских персонажей, сделав каждую сцену незабываемой.

Интересные факты

Представление основано на бессмертной сказке Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», однако в этом шоу она предстанет в новом прочтении — в слове, музыке и песке. Это не просто спектакль, а настоящее чудо, которое подарит детям супер эмоции и познавательное времяпрепровождение!

Исполнители

  • Струнный квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз
  • Агафия Григорьева (скрипка)
  • Снежана Пащенко (скрипка)
  • Савва Григорьев (виолончель)
  • Художник по песку — Алла Филиппова
  • Игровое чтение — Алексей Жиров

Не упустите шанс!

Подарите своему ребенку радость и незабываемые впечатления. Ожидаем вас на этом фантастическом представлении!

Купить билет на концерт Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»

Помощь с билетами
Сентябрь
28 сентября воскресенье
14:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2000 ₽

Фотографии

Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане» Песочное шоу при свечах «Сказка о царе Салтане»

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
16 ноября в 17:00 Сергеич
от 890 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
23 сентября в 20:00 Louis
от 2000 ₽
Музыкальные вечера на Арбате. Краски танго
6+
Классическая музыка
Музыкальные вечера на Арбате. Краски танго
30 октября в 19:00 Музей Скрябина
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше