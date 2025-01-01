Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане
Билеты от 2000₽
Киноафиша Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане

Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Захватывающее аудиовизуальное представление по сказке Пушкина

Ажиотажное представление уже посмотрели тысячи детей в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, театр им. Е. Вахтангова и Государственный Кремлевский Дворец. Это не просто спектакль — это увлекательное, красочное и захватывающее зрелище, которое подарит детям и взрослым настоящие эмоции!

Песочные картины и виртуозная классика

Яркие песочные картины оживут прямо на глазах зрителей, создавая настоящее чудо. Виртуозная, нескучная классика прозвучит в исполнении известного струнного квартета Мелодион, лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Музыка в сочетании с песочными композициями погрузит детей в магическую атмосферу.

Сказка о царе Салтане в новом прочтении

Харизма актера Алексея Жирова оживит образы пушкинских персонажей, и бессмертная «Сказка о царе Салтане» предстанет в новом прочтении, объединив слово, музыку и песок. Это будет увлекательное путешествие в мир сказки, в котором детям будет точно интересно и весело!

Эмоции и полезное времяпрепровождение

Дети получат супер эмоции, а также проведут время с пользой, погружаясь в удивительный мир творчества, где сочетание музыки и песочной анимации захватит их внимание и откроет новые горизонты. Подарите ребенку радость и незабываемые впечатления!

Исполнители

  • Лауреат международного телевизионного конкурса канала «Россия-Культура» Квартет 4х4 (2-й сезон).
  • Струнный квартет Мелодион под руководством Натальи Тупиковой-Мороз (альт), Агафия Григорьева (скрипка), Снежана Пащенко (скрипка), Савва Григорьев (виолончель).
  • Художник по песку — Алла Филиппова.
  • Игровое чтение — Алексей Жиров.
  • Автор проекта — Наталья Тупикова-Мороз.

Купить билет на концерт Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане

Помощь с билетами
Сентябрь
28 сентября воскресенье
14:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2000 ₽

Фотографии

Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане

В ближайшие дни

НФОР, дирижёр - Д. Юровский, Л. Железный (скрипка)
6+
Классическая музыка
НФОР, дирижёр - Д. Юровский, Л. Железный (скрипка)
25 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Технология
18+
Техно
Технология
14 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 2400 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
22 сентября в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше