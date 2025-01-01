Песочное шоу при свечах. Сказка о царе Салтане

Захватывающее аудиовизуальное представление по сказке Пушкина

Ажиотажное представление уже посмотрели тысячи детей в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, театр им. Е. Вахтангова и Государственный Кремлевский Дворец. Это не просто спектакль — это увлекательное, красочное и захватывающее зрелище, которое подарит детям и взрослым настоящие эмоции!

Песочные картины и виртуозная классика

Яркие песочные картины оживут прямо на глазах зрителей, создавая настоящее чудо. Виртуозная, нескучная классика прозвучит в исполнении известного струнного квартета Мелодион, лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Музыка в сочетании с песочными композициями погрузит детей в магическую атмосферу.

Сказка о царе Салтане в новом прочтении

Харизма актера Алексея Жирова оживит образы пушкинских персонажей, и бессмертная «Сказка о царе Салтане» предстанет в новом прочтении, объединив слово, музыку и песок. Это будет увлекательное путешествие в мир сказки, в котором детям будет точно интересно и весело!

Эмоции и полезное времяпрепровождение

Дети получат супер эмоции, а также проведут время с пользой, погружаясь в удивительный мир творчества, где сочетание музыки и песочной анимации захватит их внимание и откроет новые горизонты. Подарите ребенку радость и незабываемые впечатления!

Исполнители