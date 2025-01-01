Меню
Спектакль Песочница

Постановка
Karlsson Haus 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Песочница»: Путешествие в мир детства от театра Карлссон хаус

Спектакль «Песочница» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру детской фантазии. В этом удивительном животворящем пространстве, где правят воображение и игровые законы, каждое действие — это начало новой истории, а самые обычные предметы начинают жить своей жизнью.

Мир без границ

Спектакль основан на простых и знакомых каждому детям иглах и играх, которые создают удивительные сюжеты. «Палка, палка, огуречик — получился человечек», — именно так начинается волшебство, когда привычная палка становится героем приключений. Песочница на сцене — это не просто место игры, а пространство, наполненное возможностями, где есть место для создания крепостей, домов и новых миров.

Для кого?

Спектакль рекомендован для детей от 4 лет и будет интересен не только малышам, но и их родителям, которые смогут вспомнить собственное детство и заново окунуться в атмосферу беззаботных игр.

Зачем стоит посетить?

«Песочница» не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам: о дружбе, творчестве и безграничной силе воображения. В каждом представлении заложен глубокий смысл, который помогает детям развивать креативное мышление и навыки социализации.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия, где каждый зритель сможет стать участником невероятных приключений прямо на сцене!

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:30 от 1600 ₽ 14:00 от 1600 ₽ 16:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽

