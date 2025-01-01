Юбилейный концерт «Песнярам 55!»

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль Песняры» — музыкальная визитная карточка Беларуси, празднует свой большой юбилей — 55 лет со дня основания!

Создание и признание

Этот легендарный коллектив был создан Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого столетия и за долгие годы своего существования обрел признание и безграничную любовь многих поколений слушателей. В ансамбле за эти годы сменилось не одно поколение музыкантов.

Продолжение традиций

Сегодня традиции легендарного ансамбля продолжает поколение талантливых артистов, являющихся достойными правопреемниками и официальными продолжателями богатейшего творческого наследия Владимира Мулявина. Артисты БГА «Песняры» бережно сохраняют «Золотой песенный фонд», все музыкальные традиции и неповторимый стиль своего коллектива.

Концертная программа и гастроли

Артисты активно гастролируют в России и Беларуси, давая ежегодно более 100 концертов, объединяя наши братские народы. В специальной юбилейной программе звучат самые известные песни ансамбля, ставшие «Золотыми хитами», такие как «Вологда», «Беловежская пуща», «Наши любимые», «За полчаса до весны», «Касiу Ясь канюшыну», а также новые композиции.

Приглашение на концерт

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль Песняры» выступит в Вашем городе! Специально для Вас артисты приготовят яркую концертную программу. Приходите, и мы вместе споём наши любимые песни!