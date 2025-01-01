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Песняры

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт ансамбля "Песняры" в Доме офицеров

Ансамбль "Песняры" продолжает радовать своих поклонников во многих странах мира. С момента своего основания он стал правопреемником и великолепным продолжением наследия знаменитого Владимира Мулявина. Группа сохраняет традиции, выпуская новые песни, альбомы и концертные программы.

5 января 2025 года у вас есть уникальная возможность насладиться живым выступлением ансамбля в Доме офицеров. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где вы сможете прочувствовать современный драйв как от новых работ, так и от полюбившихся хитов.

Золотой фонд репертуара

В программе концерта прозвучат известные песни, такие как:

  • «Вологда»
  • «Молодость моя Белоруссия»
  • «Беловежская Пуща»
  • «За пол-часа до весны»
  • «Косил Ясь конюшину»
  • «Алеся»
  • «Александрына»
  • «Полонез Огинского» (акапелла)

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Спешите приобрести свои!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 января
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
19:00 от 1450 ₽

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