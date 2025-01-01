Концерт ансамбля "Песняры" в Доме офицеров

Ансамбль "Песняры" продолжает радовать своих поклонников во многих странах мира. С момента своего основания он стал правопреемником и великолепным продолжением наследия знаменитого Владимира Мулявина. Группа сохраняет традиции, выпуская новые песни, альбомы и концертные программы.

5 января 2025 года у вас есть уникальная возможность насладиться живым выступлением ансамбля в Доме офицеров. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где вы сможете прочувствовать современный драйв как от новых работ, так и от полюбившихся хитов.

Золотой фонд репертуара

В программе концерта прозвучат известные песни, такие как:

«Вологда»

«Молодость моя Белоруссия»

«Беловежская Пуща»

«За пол-часа до весны»

«Косил Ясь конюшину»

«Алеся»

«Александрына»

«Полонез Огинского» (акапелла)

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Спешите приобрести свои!