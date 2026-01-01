Спектакль Песни зимнего моря

Детский интерактивный спектакль - погружение в атмосферу русского севера

«Песни зимнего моря» — это спектакль для всей семьи, который перенесет зрителей в мир русского севера. Он станет настоящим путешествием в теплый деревенский дом на морском берегу, наполненный живой музыкой, народными песнями, а также сказками и легендами.

Сказки Степана Писахова на сцене

На сцене театра «Три апельсина» оживут пять новелл по сказкам Степана Писахова. Зрители смогут узнать, где живет месяц, как растет апельсиновое дерево, а также познакомиться с удивительными героями народных сказок. Эти истории, полные волшебства и доброты, откроют детям и взрослым тайны севера.

Интерактивный спектакль для всей семьи

Дети и родители смогут не только наслаждаться зрелищем, но и стать частью происходящего. Вместе с актерами они обратятся к народному театру, а в процессе спектакля даже станут артистами на сцене.

Возрастное ограничение: от 4 лет

Этот спектакль подойдет для детей от 4 лет, и станет отличным поводом провести время всей семьей, погрузившись в мир сказок и народных традиций.