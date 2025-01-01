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Песни Земли
Киноафиша Песни Земли

Песни Земли

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль в честь короля поп-музыки

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию! Внимание зрителей привлекает уникальный спектакль, посвященный Майклу Джексону — королю поп-музыки. Его песни знакомы каждому, а стиль и инновационные аранжировки покорили миллионы сердец по всему миру.

Магия музыки и танца

Спектакль обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и танца. Он объединит лучшие хиты Джексона, которые воссоздадут атмосферу его знаменитых выступлений. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и великолепными хореографическими номерами.

Георгий Маргалиташвили — звезда вечера

Особое внимание стоит уделить исполнителю главной роли — Георгию Маргалиташвили. Этот виртуозный пианист является победителем международных фестивалей в США, Великобритании и Франции. Его мастерство и эмоциональная игра сделают выступление ещё более запоминающимся.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального спектакля! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите и окунитесь в мир музыки, который оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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