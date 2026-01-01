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Песни Вени Дркина. Апекс 29 лет спустя
Киноафиша Песни Вени Дркина. Апекс 29 лет спустя

Песни Вени Дркина. Апекс 29 лет спустя

6+
Возраст 6+

О концерте

Вокруг песен Вени Дркина: фестиваль "Апекс 29 лет спустя" в Воронеже

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Diesel Hall (ул. Генерала Лизюкова, 4) в Воронеже. 1 октября в 20:00 прозвучат тридцать шесть песен, каждая из которых стала настоящим хитом.

Нostalgia на сцене

Эта концертная программа полностью повторяет двухчасовое выступление легендарного ДрБэнда, которое прошло в воронежском "Апексе" в июне 1997 года. Мы старались максимально сохранить атмосферу и звучание того времени, чтобы каждая песня снова ожила в зрительских сердцах.

Музыканты, знакомые с историей

На сцену выйдут музыканты, выступавшие и в том самом ДрБэнде, включая скрипачку Веронику Беляеву и баяниста Андрея Собко. Они будут сопровождены искренними исполнителями, которые знают и ценят творчество Вени Дркина:

  • Вовка Кожекин
  • Игорь Бычков ("Алоэ")
  • Алексей Панасовский ("НуДыкЧё?")
  • Сергей Фёдоров
  • Дмитрий Дубров ("Plotnik82")
  • Дэн Субботин
  • Евгений Дмитриев (ударные)

Кто-то из участников может присоединиться в последний момент, так что не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Не пропустите!

Такое бывает раз в 29 лет. Заветные мелодии снова будут звучать на сцене — не пропустите! Ждем вас с 19:30, чтобы вместе вспомнить великие хиты Вени Дркина.

Купить билет на концерт Песни Вени Дркина. Апекс 29 лет спустя

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
20:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 1400 ₽

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