Песни Вени Дркина. Апекс 29 лет спустя

Вокруг песен Вени Дркина: фестиваль "Апекс 29 лет спустя" в Воронеже

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Diesel Hall (ул. Генерала Лизюкова, 4) в Воронеже. 1 октября в 20:00 прозвучат тридцать шесть песен, каждая из которых стала настоящим хитом.

Нostalgia на сцене

Эта концертная программа полностью повторяет двухчасовое выступление легендарного ДрБэнда, которое прошло в воронежском "Апексе" в июне 1997 года. Мы старались максимально сохранить атмосферу и звучание того времени, чтобы каждая песня снова ожила в зрительских сердцах.

Музыканты, знакомые с историей

На сцену выйдут музыканты, выступавшие и в том самом ДрБэнде, включая скрипачку Веронику Беляеву и баяниста Андрея Собко. Они будут сопровождены искренними исполнителями, которые знают и ценят творчество Вени Дркина:

Вовка Кожекин

Игорь Бычков ("Алоэ")

Алексей Панасовский ("НуДыкЧё?")

Сергей Фёдоров

Дмитрий Дубров ("Plotnik82")

Дэн Субботин

Евгений Дмитриев (ударные)

Кто-то из участников может присоединиться в последний момент, так что не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Не пропустите!

Такое бывает раз в 29 лет. Заветные мелодии снова будут звучать на сцене — не пропустите! Ждем вас с 19:30, чтобы вместе вспомнить великие хиты Вени Дркина.