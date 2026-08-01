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Песни Средневековья в монастырском дворике
Киноафиша Песни Средневековья в монастырском дворике

Песни Средневековья в монастырском дворике

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыка Средневековья в Храме Антония Чудотворца

В дворе храма католического францисканского монастыря Святого Антония Чудотворца пройдет концерт ансамбля Lauda Novella. В программе – песнопения христианских праздников, итальянские духовные песни лауды и французские танцы из «Манускрипта короля». Ансамбль из Санкт-Петербурга исполняет музыку средневековой Европы на копиях инструментов того времени.

К концерту приглашаются все, кто интересуется историей и культурой Средневековья. Lauda Novella готова поделиться своей любовью к средневековой музыке. Прекрасные итальянские духовные песни и завораживающие французские танцы перенесут зрителя в атмосферу благочестия и благородства давних времен.

Об ансамбле Lauda Novella

Ансамбль Lauda Novella был основан в 2021 году музыкантами, участниками различных проектов и фестивалей, посвящённых старинной музыке. Коллектив исполняет музыку средневековой Европы (XII-XV вв.) на копиях старинных инструментов, изучая музыкальную культуру этого периода. Ансамбль проводит концерты-лекции, праздники в средневековом стиле и мастер-классы по старинным танцам.

Инструменты и исполнители

Музыкальные инструменты ансамбля – это точные копии старинных образцов, включая:

  • Гиттерн и аль-уд (арабская лютня)
  • Псалтериум
  • Блокфлейты
  • Хюммельхен (средневековая тихая волынка)
  • Рамочный барабан
  • Тамбурелло
  • Бубенцы

Среди исполнителей:

  • Христина Тонких – вокал, тамбурелло
  • Юлия Турнаева – блокфлейты, псалтериум, хюммельхен
  • Саша Йомер – гиттерн, аль-уд, рамочный барабан

Условия посещения

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заранее сохранить билеты в смартфоне или распечатать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Важно: В случае неблагоприятных погодных условий концерт переносится в Храм Монастыря.

Купить билет на концерт Песни Средневековья в монастырском дворике

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