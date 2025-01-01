Песни Средневековья в монастырском дворике

Звуки Средневековья с ансамблем Retrouvé

Окунуться в звучащее Средневековье приглашает уникальный ансамбль старинной музыки Retrouvé. Концерт пройдет в атмосферном дворике-патио единственного в Петербурге католического францисканского монастыря.

Музыкальная программа

В программе собрана французская музыка XIII–XV веков из периодов Ars Nova и Ars Subtilior. Зрители смогут насладиться французскими эстампи, балладами и мотетами, а также сочинениями таких композиторов, как:

Гийом де Машо

Йоханнес Чикониус

Якоб Сенлеш

Гийом Дюфаи

Подобранные музыкальные миниатюры создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира, с его бурно развивавшимися вокальными и инструментальными жанрами. Музыка Средневековья – для тонко настроенной души!

Исполнители

В составе ансамбля Retrouvé выступят:

Ирина Дуброва – вокал, псалтериум

Алексей Иванов – средневековая виела

Андрес Измайлов – романская арфа

Важно знать

В случае неблагоприятных погодных условий концерт будет перенесён в Храм Монастыря. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.