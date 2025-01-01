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Песни Средневековья в монастырском дворике
Киноафиша Песни Средневековья в монастырском дворике

Песни Средневековья в монастырском дворике

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звуки Средневековья с ансамблем Retrouvé

Окунуться в звучащее Средневековье приглашает уникальный ансамбль старинной музыки Retrouvé. Концерт пройдет в атмосферном дворике-патио единственного в Петербурге католического францисканского монастыря.

Музыкальная программа

В программе собрана французская музыка XIII–XV веков из периодов Ars Nova и Ars Subtilior. Зрители смогут насладиться французскими эстампи, балладами и мотетами, а также сочинениями таких композиторов, как:

  • Гийом де Машо
  • Йоханнес Чикониус
  • Якоб Сенлеш
  • Гийом Дюфаи

Подобранные музыкальные миниатюры создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира, с его бурно развивавшимися вокальными и инструментальными жанрами. Музыка Средневековья – для тонко настроенной души!

Исполнители

В составе ансамбля Retrouvé выступят:

  • Ирина Дуброва – вокал, псалтериум
  • Алексей Иванов – средневековая виела
  • Андрес Измайлов – романская арфа

Важно знать

В случае неблагоприятных погодных условий концерт будет перенесён в Храм Монастыря. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
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