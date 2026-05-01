Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова
Киноафиша Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова

Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова

6+
Возраст 6+

О концерте

Ностальгия через музыку: «Песни советской эпохи в джазе»

«Песни советской эпохи в джазе» — это уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу любимых советских фильмов и музыкальных шедевров. В программе звучат известные композиции из кинофильмов, таких как «Весна на Заречной улице», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Семнадцать мгновений весны». Эти мелодии, ставшие классикой, олицетворяют дух целого поколения.

Среди исполнителей концерта — шлягеры известных артистов, таких как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и ВИА «Песняры», которые прославили «эпоху оттепели». Зрителей ждет не только музыкальное наслаждение, но и возможность вспомнить о важных моментах из недалекого прошлого. В каждом номере — воспоминания, полные чувств и озорных мелодий.

Важно отметить, что при покупке билетов на сайте доступны только 2 места за столиком. Это позволит создать более уютную атмосферу и сделать вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
22:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1100 ₽

В ближайшие дни

АК-47
18+
Хип-хоп

АК-47

30 мая в 20:00 МТС Live Холл
от 2200 ₽
Музыка для путешествий
0+
Классическая музыка

Музыка для путешествий

30 мая в 20:00 Свердловская филармония
от 1400 ₽
Тайна театра
12+
Рок

Тайна театра

6 июня в 18:00 Свобода
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше