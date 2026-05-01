Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова

Ностальгия через музыку: «Песни советской эпохи в джазе»

«Песни советской эпохи в джазе» — это уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу любимых советских фильмов и музыкальных шедевров. В программе звучат известные композиции из кинофильмов, таких как «Весна на Заречной улице», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Семнадцать мгновений весны». Эти мелодии, ставшие классикой, олицетворяют дух целого поколения.

Среди исполнителей концерта — шлягеры известных артистов, таких как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и ВИА «Песняры», которые прославили «эпоху оттепели». Зрителей ждет не только музыкальное наслаждение, но и возможность вспомнить о важных моментах из недалекого прошлого. В каждом номере — воспоминания, полные чувств и озорных мелодий.

Важно отметить, что при покупке билетов на сайте доступны только 2 места за столиком. Это позволит создать более уютную атмосферу и сделать вечер незабываемым.