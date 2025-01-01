Меню
Песни с Новогодним настроением
Киноафиша Песни с Новогодним настроением

Песни с Новогодним настроением

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Новый год в Музыкальной квартире на Тверской

В Музыкальной квартире на Тверской прозвучат песни, наполненные новогодним настроением. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и атмосферных вечеров.

Праздничные композиции

Гостям предложат насладиться яркими композициями, созданными специально для создания праздничной атмосферы. Это отличная возможность вспомнить любимые новогодние хиты и открыть для себя новые песни, которые подарят радость и уют.

Атмосфера события

Концерт пройдет в уютной обстановке, что сделает его идеальным местом для встреч с друзьями и близкими. Не упустите шанс подарить себе и своим любимым настоящюю порцию новогоднего настроения!

Январь
4 января воскресенье
18:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

