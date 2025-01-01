Песни Рождества

Музыкальная программа "Рождественские традиции" на Малой сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко

На Малой сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет праздничная концертная программа для детей и взрослых. Зрителей ждет увлекательное музыкальное представление, которое объединит культурные традиции разных народов.

Разнообразие музыкальных традиций

В программе концерта звучат традиционные рождественские песни и баллады, которые познакомят зрителей с музыкой из разных уголков мира. Вы сможете услышать канадские кэролы, французские ноэли, староирландские и старошотландские рождественские гимны, а также греческие хоралы, славянские колядки, испанские и португальские песни.

Исполнители концерта

В концерте примут участие талантливые солисты оперы — Евгения Афанасьева и Михаил Басенко, детский хор МАМТ и Барочный консорт «Tempo Restauro» под руководством Марии Максимчук. Это удивительное сочетание профессионализма и детской искренности создаст атмосферу настоящего праздника.

Концерт "Рождественские традиции" станет отличной возможностью для ценителей классической музыки и любителей разнообразия культурных обычаев насладиться великолепным исполнением и уникальной программой.