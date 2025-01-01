Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Песни Рождества
Билеты от 4500₽
Киноафиша Песни Рождества

Песни Рождества

Праздничный концерт в рамках цикла вечеров Musica Antica 6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
Билеты от 4500₽

О концерте

Музыкальная программа "Рождественские традиции" на Малой сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко

На Малой сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет праздничная концертная программа для детей и взрослых. Зрителей ждет увлекательное музыкальное представление, которое объединит культурные традиции разных народов.

Разнообразие музыкальных традиций

В программе концерта звучат традиционные рождественские песни и баллады, которые познакомят зрителей с музыкой из разных уголков мира. Вы сможете услышать канадские кэролы, французские ноэли, староирландские и старошотландские рождественские гимны, а также греческие хоралы, славянские колядки, испанские и португальские песни.

Исполнители концерта

В концерте примут участие талантливые солисты оперы — Евгения Афанасьева и Михаил Басенко, детский хор МАМТ и Барочный консорт «Tempo Restauro» под руководством Марии Максимчук. Это удивительное сочетание профессионализма и детской искренности создаст атмосферу настоящего праздника.

Концерт "Рождественские традиции" станет отличной возможностью для ценителей классической музыки и любителей разнообразия культурных обычаев насладиться великолепным исполнением и уникальной программой.

Купить билет на концерт Песни Рождества

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4500 ₽
21 декабря воскресенье
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
6+
Классическая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
28 января в 19:00 Дом музыки
от 3500 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
1 января в 18:00 Comedy Hall
от 1490 ₽
Масленица 2026
16+
Вечеринка Фестиваль
Масленица 2026
21 февраля в 12:00 Никола-Ленивец
от 36000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше