Концерт-спектакль «Песни, рождённые войной»
Концерт-спектакль, посвящённый Дню Победы, обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театра и музыки. В исполнении талантливых артистов зрители погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, прочувствовав её эмоции и переживания.
Уникальная интерпретация
Особенность концерта — песни военных лет, которые прозвучат на русском жестовом языке. Это позволит зрителям не только услышать знакомые мелодии, но и увидеть их интерпретацию через жесты, добавляя глубину и выразительность каждому слову.
Герои и патриотизм
Зрители получат возможность пережить героизм и патриотизм нашего народа, проявленные в борьбе за свободу. Концерт станет не только музыкальным событием, но и глубоким духовным опытом, который найдёт отклик в сердцах каждого присутствующего.
Выступающие артисты
Состав исполнителей представлен знаковыми именами, среди которых:
- «Вставай, страна огромная» - Светлана Вакуленко, Максим Тиунов, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко, Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
- «До свидания, мальчики!» - Светлана Вакуленко, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
- «Так случилось, что мужчины ушли» - Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
- «В землянке» - Вадим Николаев
- «Тучи в голубом» - Алена Молоснова
- «Катюша» - Алексей Лемешев
- «Ты ждёшь, Лизавета» - Вадим Николаев, Игорь Стрелкин
- «Смуглянка» - Максим Тиунов, Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко
- «Эхо любви» - Сергей Семененко, Ольга Вологжина
- «Высота» - Максим Тиунов
- «Десятый наш десантный батальон» - Светлана Вакуленко, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
- «Он не вернулся из боя» - Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев
- «Журавли» - Татьяна Валешная или Мария Янковская
- «Нас не нужно жалеть» - Максим Тиунов
- «Мой милый, если б не было войны...» - Светлана Вакуленко
- «День Победы» - Светлана Вакуленко, Максим Тиунов, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко, Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
Творческая команда
Режиссером-постановщиком концерта выступает Максим Тиунов, который также отвечает за хореографию. Сценография разрабатывается Гавриилом Агуфом, что добавит особый визуальный эффект к звучанию программы.
Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!