Песни, рожденные войной
Киноафиша Песни, рожденные войной

Спектакль Песни, рожденные войной

Постановка
Театр мимики и жеста 0+
Возраст 0+

О спектакле

Концерт-спектакль «Песни, рождённые войной»

Концерт-спектакль, посвящённый Дню Победы, обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театра и музыки. В исполнении талантливых артистов зрители погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, прочувствовав её эмоции и переживания.

Уникальная интерпретация

Особенность концерта — песни военных лет, которые прозвучат на русском жестовом языке. Это позволит зрителям не только услышать знакомые мелодии, но и увидеть их интерпретацию через жесты, добавляя глубину и выразительность каждому слову.

Герои и патриотизм

Зрители получат возможность пережить героизм и патриотизм нашего народа, проявленные в борьбе за свободу. Концерт станет не только музыкальным событием, но и глубоким духовным опытом, который найдёт отклик в сердцах каждого присутствующего.

Выступающие артисты

Состав исполнителей представлен знаковыми именами, среди которых:

  • «Вставай, страна огромная» - Светлана Вакуленко, Максим Тиунов, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко, Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
  • «До свидания, мальчики!» - Светлана Вакуленко, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
  • «Так случилось, что мужчины ушли» - Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
  • «В землянке» - Вадим Николаев
  • «Тучи в голубом» - Алена Молоснова
  • «Катюша» - Алексей Лемешев
  • «Ты ждёшь, Лизавета» - Вадим Николаев, Игорь Стрелкин
  • «Смуглянка» - Максим Тиунов, Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко
  • «Эхо любви» - Сергей Семененко, Ольга Вологжина
  • «Высота» - Максим Тиунов
  • «Десятый наш десантный батальон» - Светлана Вакуленко, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга
  • «Он не вернулся из боя» - Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев
  • «Журавли» - Татьяна Валешная или Мария Янковская
  • «Нас не нужно жалеть» - Максим Тиунов
  • «Мой милый, если б не было войны...» - Светлана Вакуленко
  • «День Победы» - Светлана Вакуленко, Максим Тиунов, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко, Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга

Творческая команда

Режиссером-постановщиком концерта выступает Максим Тиунов, который также отвечает за хореографию. Сценография разрабатывается Гавриилом Агуфом, что добавит особый визуальный эффект к звучанию программы.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Фотографии

Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной Песни, рожденные войной
