Концерт-спектакль «Песни, рождённые войной»

Концерт-спектакль, посвящённый Дню Победы, обещает стать незабываемым событием для всех ценителей театра и музыки. В исполнении талантливых артистов зрители погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, прочувствовав её эмоции и переживания.

Уникальная интерпретация

Особенность концерта — песни военных лет, которые прозвучат на русском жестовом языке. Это позволит зрителям не только услышать знакомые мелодии, но и увидеть их интерпретацию через жесты, добавляя глубину и выразительность каждому слову.

Герои и патриотизм

Зрители получат возможность пережить героизм и патриотизм нашего народа, проявленные в борьбе за свободу. Концерт станет не только музыкальным событием, но и глубоким духовным опытом, который найдёт отклик в сердцах каждого присутствующего.

Выступающие артисты

Состав исполнителей представлен знаковыми именами, среди которых:

«Вставай, страна огромная» - Светлана Вакуленко, Максим Тиунов, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко, Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга

«До свидания, мальчики!» - Светлана Вакуленко, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга

«Так случилось, что мужчины ушли» - Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга

«В землянке» - Вадим Николаев

«Тучи в голубом» - Алена Молоснова

«Катюша» - Алексей Лемешев

«Ты ждёшь, Лизавета» - Вадим Николаев, Игорь Стрелкин

«Смуглянка» - Максим Тиунов, Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко

«Эхо любви» - Сергей Семененко, Ольга Вологжина

«Высота» - Максим Тиунов

«Десятый наш десантный батальон» - Светлана Вакуленко, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга

«Он не вернулся из боя» - Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев

«Журавли» - Татьяна Валешная или Мария Янковская

«Нас не нужно жалеть» - Максим Тиунов

«Мой милый, если б не было войны...» - Светлана Вакуленко

«День Победы» - Светлана Вакуленко, Максим Тиунов, Татьяна Валешная (или Мария Янковская), Вадим Николаев, Игорь Стрелкин, Алексей Лемешев, Сергей Семененко, Ольга Вологжина, Алена Молоснова, Анастасия Заитова, Тимофеева Ольга

Творческая команда

Режиссером-постановщиком концерта выступает Максим Тиунов, который также отвечает за хореографию. Сценография разрабатывается Гавриилом Агуфом, что добавит особый визуальный эффект к звучанию программы.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!