Песни России. София Горбунова

Концерт Софии Горбуновой: погружение в мир народной музыки

Приглашаем вас на концерт исполнительницы народных песен Софии Горбуновой, который состоится в КЗ «У Финляндского». Эта талантливая артистка из Таштыпского района Республики Хакасия завоевала признание благодаря своему уникальному звучанию и проникновенным интерпретациям народных мелодий.

Творчество и достижения

София Горбунова — настоящий народный самородок, которая получила широкую известность благодаря участию в телевизионных проектах, таких как «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». На этих программах она исполнила популярные песни из своего репертуара, включая «Танго», «Милый друг» и «Казачья призывная» в дуэте с заслуженным артистом России Shaman’ом.

Образование и репертуар

София окончила Красноярский колледж искусств по специальности «Сольное и хоровое народное пение» и продолжила обучение в Сибирском институте искусств им. Хворостовского, где изучала искусство народного пения. В её репертуаре — не только народные песни, но также казачьи мотивы и душевные композиции. Артистка исполняет их под собственный аккомпанемент на гармони, баяне и других инструментах.

Сохранение культурного наследия

София активно занимается сохранением культурного наследия. Она является руководителем ансамбля «Сибирочка», преподавателем в нескольких учреждениях культуры и выступает с коллективом «Живая старина». Также она является создателем ансамбля «Сугревушка», пропагандируя народное творчество и ведя активную концертную деятельность.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением талантливой Софии Горбуновой — её имя уже стало символом сохранения народной культуры!