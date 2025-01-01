Меню
Песни наших защитников. Гала-концерт
Киноафиша Песни наших защитников. Гала-концерт

Песни наших защитников. Гала-концерт

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка военных лет: Концерт солистов театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится уникальный концерт, в котором ведущие солисты исполнят песни военных лет. Это событие посвящено Великой Отечественной войне и станет настоящим hommage (данью памяти) тем, кто пережил эти трудные времена.

Душевные мелодии и вечные слова

Песни, которые прозвучат на концерте, являются духовным наследием, передающимся из поколения в поколение. Они напоминают нам о стойкости и мужестве людей, переживших войну. Зрители смогут услышать как известные хиты, так и менее известные, но не менее трогательные произведения, которые вызывают глубокие эмоции.

Когда и где?

Концерт пройдет в уютной атмосфере театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Точная дата и время мероприятия будут объявлены на официальном сайте театра. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как интерес к этому событию уже высок.

Почему стоит посетить?

Такой концерт не только позволит вспомнить о героических страницах нашей истории, но и подарит незабываемые моменты общения с музыкой. Это возможность погрузиться в атмосферу военных лет и почувствовать дух времени. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Январь
Февраль
18 января воскресенье
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 900 ₽
23 февраля понедельник
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 900 ₽

