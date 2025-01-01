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Песни наших родителей: Хор Сретенского монастыря
Киноафиша Песни наших родителей: Хор Сретенского монастыря

Песни наших родителей: Хор Сретенского монастыря

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Наследие музыкальной поэзии: о ценностях и любви

В нашем театре грядет незабываемое событие, посвященное вечным темам радости и печали, любви к родине и семье. На сцене оживут знакомые мелодии, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры.

Песни, ставшие частью нас

Музыка, которую мы слышим с детства, наполняет наше сердце теплом и светом. Колыбельные, исполняемые родителями, не просто мелодии — это настоящие проповеди истинных ценностей. Эти песни связывают поколения, становятся мостом между прошлым и настоящим.

Духовная суть человека

Звуки любимых композиций помогают нам осознать себя частью великой страны с богатой историей. Они питают нашу душу, наполняют её надеждой и вдохновением. В спектакле мы вспомним образы, которые вдохновляли нас на протяжении многих лет, и увидим, как они продолжают жить в наших сердцах.

Культурное наследие

Эти песни — не просто лирика уходящей эпохи, но и важное наследие, которое мы бережно храним. Они учат нас ценить простые радости и глубокие чувства, напоминая о том, что важно в жизни.

Приглашаем зрителей насладиться этим уникальным спектаклем, который станет не только музыкальным путешествием, но и глубоким размышлением о ценностях, объединяющих нас всех.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 18 февраля
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Песни наших родителей: Хор Сретенского монастыря Песни наших родителей: Хор Сретенского монастыря Песни наших родителей: Хор Сретенского монастыря

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