Спектакль Песни нашей коммуналки

Более сорока шлягеров 30-х – 60-х годов в исполнении артистов театра

Эти песни стали неотъемлемой частью жизни и культуры, пронизаны духом времени. Марк Розовский, размышляя о них, отмечает: «Наши родители приносили эти песни за столы праздников и поминок с фронта, из лагерей, с тяжелых пластмассовых пластинок, из скверов городской окраины, чтобы исполнить их перед любимыми и ненавидимыми соседями».

Песни, полные боли и надежды

Все как всегда в России — до слез, до выворачивания души наизнанку. Эти песни олицетворяют переживания и чувства целого поколения. «Это наши песни. Песни нашего поколения, песни нашей молодости. И совсем не важно, какой она была, потому что она была замечательной…», — добавляет Розовский, подчеркивая уникальность и важность этой музыкальной эпохи.