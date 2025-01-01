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Песни нашей коммуналки
Билеты от 750₽
Киноафиша Песни нашей коммуналки

Спектакль Песни нашей коммуналки

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут без антракта
Возраст 16+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Более сорока шлягеров 30-х – 60-х годов в исполнении артистов театра

Эти песни стали неотъемлемой частью жизни и культуры, пронизаны духом времени. Марк Розовский, размышляя о них, отмечает: «Наши родители приносили эти песни за столы праздников и поминок с фронта, из лагерей, с тяжелых пластмассовых пластинок, из скверов городской окраины, чтобы исполнить их перед любимыми и ненавидимыми соседями».

Песни, полные боли и надежды

Все как всегда в России — до слез, до выворачивания души наизнанку. Эти песни олицетворяют переживания и чувства целого поколения. «Это наши песни. Песни нашего поколения, песни нашей молодости. И совсем не важно, какой она была, потому что она была замечательной…», — добавляет Розовский, подчеркивая уникальность и важность этой музыкальной эпохи.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Марк Розовский
Ирина Морозова
Маргарита Рассказова
Денис Сарайкин
Денис Юченков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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