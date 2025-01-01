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Песни нашего века
Киноафиша Песни нашего века

Песни нашего века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Песни нашего века»: Концерт эстрадной музыки в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт «Песни нашего века», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей эстрадной музыки.

Концерт за столиками

Формат мероприятия позволяет зрителям наслаждаться музыкой в уютной атмосфере. Вы сможете разместиться за столиками, что создаст комфортные условия для общения и отдыха. В программе концерта — популярные песни разных эпох, которые знакомы каждому из нас.

Что ожидать

На концерте выступят талантливые исполнители, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления. Вы услышите как классические хиты, так и современные композиции, которые стали настоящими визитными карточками нашей эстрады.

Интересные факты

Уральский центр народного искусства им. Родыгина славится своей богатой историей и разнообразием культурных мероприятий. Концерт «Песни нашего века» — это не только возможность насладиться музыкой, но и погрузиться в атмосферу творчества и искусства.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 1500 ₽

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