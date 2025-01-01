Песни нашего века. Рождественский концерт

Задушевные песни о главном

Александр Мирзаян, Вадим Мищук, Игорь Луньков, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Сергей Хутас, Дмитрий Богданов — эти талантливые исполнители представляют арт-проект «Песни нашего века», который уже много лет радует зрителей душевной, искренней музыкой.

Программа концерта

В рождественской программе проекта прозвучат как задушевные песни о главном, так и новогодние хиты, которые стали неотъемлемой частью праздничной атмосферы. Зрители смогут насладиться произведениями легендарных мастеров авторской песни, таких как Юрий Визбор, Булат Окуджава, Юрий Кукин, Александр Городницкий, Юлий Ким, Сергей Никитин, Виктор Берковский, Владимир Высоцкий, а также бардов новой волны — Олега Митяева и других.

Душевное звучание

Песни, в которых органично переплелись поэзия, музыка, настроение, ирония, любовь и печаль, остаются актуальными и любимыми до сих пор. Эти мелодии — как меткие слова и «правда жизни», которые заняли прочное место в сердцах миллионов. Теплая и уютная атмосфера, царящая в зале, станет неотъемлемой частью концерта, где каждый зритель сможет не только услышать, но и спеть вместе с артистами любимые песни.

Этот вечер подарит незабываемые эмоции и вернет к вечной классике русской авторской песни, а также создаст атмосферу настоящего праздника и единства через музыку.