Песни нашего века. Окуджава. Высоцкий. Визбор.
Киноафиша Песни нашего века. Окуджава. Высоцкий. Визбор.

Песни нашего века. Окуджава. Высоцкий. Визбор.

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт легенд авторской песни

Звездный ансамбль российских бардов, проект «Песни нашего века», порадует всех любителей авторской песни замечательной концертной программой «Окуджава. Высоцкий. Визбор». Мероприятие пройдет в одном из лучших концертных залов Петербурга – концертном зале «У Финляндского». Это событие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена».

Легенды авторской песни

Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор – эти имена стали легендами авторской песни в России. В концертную программу «Окуджава. Высоцкий. Визбор» войдут любимые песни, такие как:

  • Надежды маленький оркестрик
  • Надя-Наденька
  • Милая моя, солнышко лесное
  • Виноградную косточку...
  • Давайте восклицать
  • Нам нужна одна Победа
  • Простите пехоте
  • Лыжи у печки стоят
  • Ты у меня одна
  • А зима будет большая
  • Охотный ряд
  • Здесь вам не равнина
  • На Большом Каретном
  • Песня о друге
  • Чудо-Юдо

Социально-культурное значение

Эти умные и честные песни российской интеллигенции более чем за полвека своего существования стали многомерным социокультурным явлением. Идеи и мысли об истинных человеческих и гражданских ценностях, наряду с поэтической и музыкальной основой, делают эти произведения любимыми для каждого культурного человека. Они передаются из поколения в поколение, становясь подлинно народными.

Песни продолжают исполняться у костров и на кухнях, но также звучат и в престижных концертных залах по всему миру. Представьте себе концерт, на котором вместе с хором на сцене поет хор из зала, состоящий из думающих людей… Это одна из причин, почему проекту «Песни нашего века» сопутствует успех и он не теряет своей актуальности.

Необходимый досуг для любителей искусства

Концерт «Окуджава. Высоцкий. Визбор» в исполнении ансамбля «Песни нашего века» обещает стать настоящим праздником для тех, кто ценит авторскую песню. Зрители смогут насладиться необыкновенной душевной атмосферой. Возрастное ограничение: 6+.

Купить билет на концерт Песни нашего века. Окуджава. Высоцкий. Визбор.

В других городах
Март
28 марта суббота
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1700 ₽

