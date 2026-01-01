Песни нашего века. Окуджава. Высоцкий. Визбор.

Концерт легенд авторской песни

Звездный ансамбль российских бардов, проект «Песни нашего века», порадует всех любителей авторской песни замечательной концертной программой «Окуджава. Высоцкий. Визбор». Мероприятие пройдет в одном из лучших концертных залов Петербурга – концертном зале «У Финляндского». Это событие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена».

Легенды авторской песни

Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор – эти имена стали легендами авторской песни в России. В концертную программу «Окуджава. Высоцкий. Визбор» войдут любимые песни, такие как:

Надежды маленький оркестрик

Надя-Наденька

Милая моя, солнышко лесное

Виноградную косточку...

Давайте восклицать

Нам нужна одна Победа

Простите пехоте

Лыжи у печки стоят

Ты у меня одна

А зима будет большая

Охотный ряд

Здесь вам не равнина

На Большом Каретном

Песня о друге

Чудо-Юдо

Социально-культурное значение

Эти умные и честные песни российской интеллигенции более чем за полвека своего существования стали многомерным социокультурным явлением. Идеи и мысли об истинных человеческих и гражданских ценностях, наряду с поэтической и музыкальной основой, делают эти произведения любимыми для каждого культурного человека. Они передаются из поколения в поколение, становясь подлинно народными.

Песни продолжают исполняться у костров и на кухнях, но также звучат и в престижных концертных залах по всему миру. Представьте себе концерт, на котором вместе с хором на сцене поет хор из зала, состоящий из думающих людей… Это одна из причин, почему проекту «Песни нашего века» сопутствует успех и он не теряет своей актуальности.

Необходимый досуг для любителей искусства

Концерт «Окуджава. Высоцкий. Визбор» в исполнении ансамбля «Песни нашего века» обещает стать настоящим праздником для тех, кто ценит авторскую песню. Зрители смогут насладиться необыкновенной душевной атмосферой. Возрастное ограничение: 6+.