Песни нашего века 2026

3 января в 19:00 в Кремлевском концертном зале филармонии им. Ростроповича состоится Рождественский концерт популярного арт-проекта «Песни нашего века».
В программе концерта звучат песни о любви, печали, грусти и иронии – все это создаёт уникальную атмосферу единения зрителей и исполнителей. Авторская песня, представляющая откровения «физиков-лириков» и «поющих поэтов», продолжает привлекать внимание и находить отклик в сердцах слушателей. Простые, но запоминающиеся мелодии и меткие слова давно стали частью культурного наследия.
Одной из непременных черт выступлений артистов проекта является уютная и дружелюбная атмосфера зала. Зрители получат возможность не только насладиться любимыми песнями, но и спеть их вместе с участниками.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться поэзией и музыкой, которые пронзают сердца зрителей.