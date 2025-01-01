Меню
Песни нашего века 2026
Киноафиша Песни нашего века 2026

Песни нашего века 2026

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рождественский концерт в Нижнем Новгороде

3 января в 19:00 в Кремлевском концертном зале филармонии им. Ростроповича состоится Рождественский концерт популярного арт-проекта «Песни нашего века».

Задушевные песни о главном

В программе концерта звучат песни о любви, печали, грусти и иронии – все это создаёт уникальную атмосферу единения зрителей и исполнителей. Авторская песня, представляющая откровения «физиков-лириков» и «поющих поэтов», продолжает привлекать внимание и находить отклик в сердцах слушателей. Простые, но запоминающиеся мелодии и меткие слова давно стали частью культурного наследия.

Теплая атмосфера концерта

Одной из непременных черт выступлений артистов проекта является уютная и дружелюбная атмосфера зала. Зрители получат возможность не только насладиться любимыми песнями, но и спеть их вместе с участниками.

Участники концерта

  • Евгений Быков
  • Никита Дорофеев
  • Игорь Луньков
  • Александр Мирзаян
  • Константин Тарасов
  • Елена Фролова
  • Галина Хомчик
  • Сергей Хутас

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться поэзией и музыкой, которые пронзают сердца зрителей.

Купить билет на концерт Песни нашего века 2026

Январь
3 января суббота
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 850 ₽

