Спектакль Песни Моцарта

Концерт «Песни Моцарта» на Малой сцене НОВАТа

На Малой сцене Новосибирского театра оперы и балета пройдет концерт «Песни Моцарта», приуроченный к 270-летию с дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Это событие организовано в рамках масштабного проекта «Традиции Возрождения и Барокко в российской и мировой музыкальной культуре» совместно с Новосибирской консерваторией имени М.И. Глинки.

Изящные миниатюры великих композитора

Песни Моцарта для голоса и клавира занимают особое место в его наследии. Эти менее известные, но удивительно изящные композиции представляют собой каменную и интимную грань творчества композитора. На протяжении своей карьеры Моцарт создал около 30-40 песен, многие из которых предназначались для домашнего музицирования и были написаны для друзей или учеников.

Искренность и глубина чувств

Несмотря на свою скромность по сравнению с грандиозными операми, эти мелодии требуют от исполнителей тонкой нюансировки и глубокого понимания стиля. Здесь раскрывается уникальная способность Моцарта говорить о простых и вечных чувствах: радости, тоске и любви к природе. Песни стали необходимым ключом для более полного осознания его гениального таланта — не только как драматурга опер, но и как мастера проникновенной миниатюры.

Уникальная программа концерта

В программе концерта будет исполнена значительная часть песенного наследия Моцарта в сопровождении клавесина. Первое отделение включает камерно-вокальные сочинения, такие как «К Хлое», «Тоска по весне» и «Бантик», а также арии и канцоны из неоконченных опер. Второе отделение представит срез театрального наследия Моцарта, с сольными и ансамблевыми номерами из зингшпилей «Бастьен и Бастьена» и «Похищения из Сераля».

Выступят солисты и концертмейстеры по классу вокала НОВАТа, а также студенты Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки. Желаем всем приятного прослушивания!