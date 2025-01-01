Творчество в эпоху перемен: необычная программа о барокко от Дениса Баландина

«Как смею я, глупец, не замечая зла, Не видя что кругом, лишь пепел, кровь и мгла, Петь песни о любви, о благосклонном взоре...» — Мартин Опиц (пер. Л. Гинзбурга).

Во все времена человек задавался вопросом: возможно ли в эпоху потрясений и перемен заниматься творчеством? Найдет ли это отклик в душе зрителя, читателя, слушателя? Мы приглашаем вас на необычную программу, где собран узор из песен, стихов и занимательных историй эпохи барокко.

Эпоха барокко: Переворот в мироощущении

Эпоха барокко перевернула мироощущение человека и подарила человечеству множество шедевров. Это время, когда искусство и культура достигли невиданных высот, а творцы искали новые формы выражения своих чувств и мыслей.

Ведущий программы: Денис Баландин

В нашем спектакле примет участие Денис Баландин — актер РАМТ, известный постоянным зрителям галереи «Наивно? Очень» благодаря своим выступлениям в квартирнике «Родина моя Автозавод». В этой программе он предстанет не только в качестве рассказчика, но и продемонстрирует редкое искусство пения в манере контртенора.

Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение обеспечит талантливый Максим Олейников, который создаст атмосферу, погружающую зрителей в мир барокко.

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу этой эпохи и насладиться искусством, которое остается актуальным и по сей день!