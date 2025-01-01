Концерт-спектакль «Песни Гамаюна: старая история на новый лад» в Рязани

Приглашаем вас окунуться в мир волшебства, доброты и искренней любви, где главной силой является искусство! Этот уникальный концерт-спектакль обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра и музыки.

Что вас ждет?

Зажигательные ритмы эстрадно-духового оркестра, которые создадут атмосферу праздника;

Прекрасное исполнение вокального ансамбля, которое не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей;

Яркие выступления талантливых коллективов и солистов Рязанского Дворца культуры и искусства, подарящих свои эмоции и энергию;

Элегантные танцевальные номера, которые подчеркнут красоту и гармонию происходящего;

А волшебные ведущие – Лель и Птица Гамаюн – добавят особое очарование всему действу!

Интересные факты

Спектакль вдохновлен народными сказаниями и фольклором, что делает его еще более привлекательным для зрителей всех возрастов. «Песни Гамаюна» обещают не только развлекать, но и погрузить в богатый мир русской культуры.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир искусства! Ждем вас на нашем концерте-спектакле!