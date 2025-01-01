Меню
Песни для души
Песни для души

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Песни для души» от ансамбля «Родник»

Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» под управлением народной артистки России Раисы Гончаровой приглашает вас на концерт под названием «Песни для души».

Теплота воспоминаний

«Песни для души» — это не просто концерт. Это удивительное путешествие в мир нежных мелодий, которые согревают сердца холодными вечерами. Эти песни, знакомые нам с детства, словно неотъемлемая часть нашей жизни: они сопровождают нас в моменты радости и горя, вдохновляют при принятии важных решений и оберегают от необдуманных поступков.

Народные и кинематографические мелодии

В программе koncerta вы услышите как народные песни, так и те, которые получили народную любовь благодаря эстраде и отечественному кино. Как известно, в России кино — это больше, чем просто кинематограф; это — часть нашей культуры. Каждая мелодия, представленная ансамблем, расскажет свою уникальную историю.

Почувствуйте душу музыки

Не упустите возможность пережить эти теплые ощущения и насладиться великолепной атмосферой, созданной талантливыми исполнителями. Концерт «Песни для души» обещает стать незабываемым событием для всех ценителей качественного вокала и хореографии.

Февраль
14 февраля суббота
17:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 400 ₽

