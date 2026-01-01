Концерт «Песни чёрно-белого кино»

Музыкальный театральный концерт «Песни чёрно-белого кино» предлагает уникальную возможность насладиться живым исполнением популярных песен из советских фильмов, созданных в период с 1930 по 1960 годы. Под руководством заслуженного артиста РФ Владимира Миллера, известного своими работами в театрах Омска и Москвы, этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и кино.

Программа концерта включает в себя известные хиты из таких фильмов, как «Волга-Волга», «Кубанские казаки», «Весна на Заречной улице», «Весёлые ребята», «Свадьба с приданым» и многие другие. Зрители смогут не только слушать, но и участвовать, исполняя любимые песни вместе с артистами.

Атмосфера и формат

Концерт пройдет в Зеркальном зале и является частью цикла мероприятий «Зазеркалье». Камерная атмосфера площадки создаст условия для ближнего контакта между артистами и зрителями, что сделает вечер особенно запоминающимся. Традиционно, во время концерта будет освещена история создания каждой музыкальной композиции и судьбы её первых исполнителей, таких как Любовь Орлова, Леонид Утесов, Николай Рыбников и другие.

Это мероприятие — идеальный выбор для всех, кто хочет вспомнить о любимых мелодиях своего детства и насладиться живой музыкой в исполнении профессионалов.