Песни чёрно-белого кино

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Песни чёрно-белого кино»

Музыкальный театральный концерт «Песни чёрно-белого кино» предлагает уникальную возможность насладиться живым исполнением популярных песен из советских фильмов, созданных в период с 1930 по 1960 годы. Под руководством заслуженного артиста РФ Владимира Миллера, известного своими работами в театрах Омска и Москвы, этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и кино.

Программа концерта включает в себя известные хиты из таких фильмов, как «Волга-Волга», «Кубанские казаки», «Весна на Заречной улице», «Весёлые ребята», «Свадьба с приданым» и многие другие. Зрители смогут не только слушать, но и участвовать, исполняя любимые песни вместе с артистами.

Атмосфера и формат

Концерт пройдет в Зеркальном зале и является частью цикла мероприятий «Зазеркалье». Камерная атмосфера площадки создаст условия для ближнего контакта между артистами и зрителями, что сделает вечер особенно запоминающимся. Традиционно, во время концерта будет освещена история создания каждой музыкальной композиции и судьбы её первых исполнителей, таких как Любовь Орлова, Леонид Утесов, Николай Рыбников и другие.

Это мероприятие — идеальный выбор для всех, кто хочет вспомнить о любимых мелодиях своего детства и насладиться живой музыкой в исполнении профессионалов.

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
14:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 700 ₽

В ближайшие дни

Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»
12+
Рок
Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»
19 апреля в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 1800 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
18 марта в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 3200 ₽
Plamenev
16+
Рок
Plamenev
28 мая в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 2500 ₽
