Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Песни батюшки Дона
Билеты от 800₽
Киноафиша Песни батюшки Дона

Песни батюшки Дона

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт народной музыки в Доме ученых

Приглашаем вас на уникальный концерт, в рамках которого прозвучат казачьи и народные песни. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей отечественной музыки.

Исполнители

На сцене выступят замечательные артисты:

  • Любовь Карчевская – талантливая вокалистка, участница проекта "60+".
  • Анна Михалева – исполнительница, известная как артистка хора Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова. Она является лауреаткой конкурса вокалистов "Дороги, которые мы выбираем".
  • Вячеслав Слезко – виртуоз на баяне и вокалист, дипломант нескольких конкурсов патриотической, народной и авторской песни.

Возрастное ограничение

Концерт подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться истинным звучанием народной музыки в исполнении профессионалов!

Купить билет на концерт Песни батюшки Дона

Помощь с билетами
Октябрь
8 октября четверг
19:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 800 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
18+
Джаз

Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз

21 августа в 17:00 Louis
от 8500 ₽
Воскресные вечеринки в Давай лама
18+
Вечеринка

Воскресные вечеринки в Давай лама

16 августа в 23:00 Давай лама
Билеты
Вечер романса Ирины Крутовой
16+
Классическая музыка

Вечер романса Ирины Крутовой

29 октября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше