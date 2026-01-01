Песни батюшки Дона

Концерт народной музыки в Доме ученых
Приглашаем вас на уникальный концерт, в рамках которого прозвучат казачьи и народные песни. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей отечественной музыки.
Исполнители
На сцене выступят замечательные артисты:
- Любовь Карчевская – талантливая вокалистка, участница проекта "60+".
- Анна Михалева – исполнительница, известная как артистка хора Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова. Она является лауреаткой конкурса вокалистов "Дороги, которые мы выбираем".
- Вячеслав Слезко – виртуоз на баяне и вокалист, дипломант нескольких конкурсов патриотической, народной и авторской песни.
Возрастное ограничение
Концерт подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться истинным звучанием народной музыки в исполнении профессионалов!