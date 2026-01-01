Песни батюшки Дона

Концерт народной музыки в Доме ученых

Приглашаем вас на уникальный концерт, в рамках которого прозвучат казачьи и народные песни. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей отечественной музыки.

Исполнители

На сцене выступят замечательные артисты:

Любовь Карчевская – талантливая вокалистка, участница проекта "60+".

– талантливая вокалистка, участница проекта "60+". Анна Михалева – исполнительница, известная как артистка хора Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова. Она является лауреаткой конкурса вокалистов "Дороги, которые мы выбираем".

– исполнительница, известная как артистка хора Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова. Она является лауреаткой конкурса вокалистов "Дороги, которые мы выбираем". Вячеслав Слезко – виртуоз на баяне и вокалист, дипломант нескольких конкурсов патриотической, народной и авторской песни.

Возрастное ограничение

Концерт подходит для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться истинным звучанием народной музыки в исполнении профессионалов!