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Песнь песней
Киноафиша Песнь песней

Спектакль Песнь песней

Постановка
Большой театр кукол 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Ветхозаветная история в Большом театре кукол

Спектакль «Песнь Песней» — это яркое и глубокое воплощение самой таинственной книги Ветхого Завета, которая стала источником вдохновения для Руслана Кудашова. Постановка переносит зрителей в мир любви, как величайшей и всеобъемлющей силы, которая предопределяет судьбы, сталкивает сердца, заставляет страдать и двигаться вперед. Это не просто спектакль о любви — это размышление о её сложности, многогранности и судьбоносной силе, которая движет миром.

Сюжет и идея:
«Песнь Песней» — это история о том, как любовь двоих людей становится не только частью их жизни, но и важным элементом вселенной, заставляющим судьбы переплетаться. В спектакле практически не произносятся слова из оригинального текста, и вся сила произведения передается через визуальные образы, пластику, игру света и звука. Эти элементы создают атмосферу, в которой любовь раскрывается во всей своей тайне и мощи.

Главными персонажами остаются Он и Она, символы мужского и женского начала, любви и страсти. Постоянный и неустанный круговорот жизни и чувств — то их встречает невидимая сила, то вновь разлучает, оставляя лишь страдание и надежду. «Не видали ли вы того, кого любит душа моя?» — эта фраза становится символом их бесконечной любви и поиска друг друга через препятствия и временные расстояния.

Особенности постановки:

  • Непрерывный круговорот любви: Спектакль изображает нескончаемое движение двух людей, которые не могут быть вместе, но вечно стремятся друг к другу. Этот круговорот жизни и любви находит свое выражение в движении кукол, а также в смене света и звука.
  • Интерпретация без слов: Важная особенность спектакля — это почти полное отсутствие слов. Режиссёр предлагает зрителям интерпретировать текст через язык телесной игры и выразительных образов, что позволяет каждому ощущать интимность и силу связи между персонажами.
  • Визуальные образы: Мастерство Руслана Кудашова в работе с куклами, а также художественное решение спектакля создают необычайно красивую и поэтичную атмосферу, в которой любовь становится не только внутренним состоянием, но и зрелищным опытом для зрителя.

Почему стоит посмотреть:

  • Тайна и мистицизм: Спектакль погружает зрителя в атмосферу мистики, где любовь и судьба становятся высшими силами, которые управляют миром.
  • Глубина и эмоции: Это спектакль для тех, кто готов к размышлениям о жизни, любви и отношении между людьми.
  • Безмолвная сила образов: Изображение любви без слов, через искусство, даёт зрителю возможность глубже понять и пережить эмоции героев.

Для кого:

  • Для любителей театра кукол, где каждый жест и движение кукол становится важной частью рассказа.
  • Для зрителей, интересующихся философскими темами, такими как любовь, судьба и связь между людьми.
  • Для всех, кто ищет глубокие, эмоциональные спектакли, наполненные символами и образами, оставляющими место для личных интерпретаций.

«Песнь Песней» в исполнении Большого театра кукол — это не просто спектакль, а целый мир, в котором любовь становится вечной темой для размышлений и переживаний.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Алесь Снопковский
Анна Донченко
Роман Дадаев
Василиса Ручимская
Мария Батрасова

Фотографии

Песнь песней Песнь песней Песнь песней Песнь песней
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