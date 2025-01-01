Спектакль Песнь о «Гомере XX века» Сулеймане Стальском

Спектакль-концерт Керима Магомедова «Песнь о Гомере XX века» в Москве

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт актера Керима Магомедова, посвященный легендарному народному поэту Дагестана Сулейману Стальскому, основоположнику лезгинской и дагестанской поэзии. Его творчество высоко оценили такие величины, как Максим Горький, Борис Пастернак и Михаил Шолохов, а сам Горький назвал Стальского «Гомером XX века».

Творчество и наследие Сулеймана Стальского

Сулейман Стальский оставил неизгладимый след в дагестанской и российской поэзии. Как отмечал Расул Гамзатов, он был «истинным народным певцом, для которого народ был главным героем творчества». Его стихи олицетворяют духовные идеалы и культурные традиции своего народа.

Создание спектакля

Спектакль создан по материалам книги «Поэт» Эффенди Капиева, который записывал и переводил стихотворения Стальского. Это первый опыт взаимодействия литератора и народного певца, в который вошли такие известные произведения, как «Старшине», «Судьям», «Свобода нам мечтой была» и «Соловей». Кроме стихотворений Стальского, зрители услышат юмористические рассказы, такие как «Базарная история» и «Сулейман и Насреддин».

Музыка и атмосфера

В рамках спектакля также прозвучат песни из репертуара Р. Бейбутова, Полада Бюльбюль Оглы и Булата Окуджавы. Керим Магомедов поделится важными моментами из жизни и творчества Сулеймана Стальского, в том числе его встречей с Максимом Горьким в Москве в 1934 году и сложными обстоятельствами тридцатых годов.

Удобство для зрителей

Билет на спектакль включает в себя сладкое угощение, чай и кофе, а также возможность душевного общения в дружеской обстановке.

Не упустите шанс прикоснуться к культурному наследию Дагестана и России, узнавая о жизни и творчестве одного из величайших поэтов нашего времени.